爆紅泰百CP要來了！《愛情設計》KaoJane宣布1月來台　葉芷妤「帶Kao回娘家」

記者蕭采薇／台北報導

2025爆紅泰百CP要來了！來勢洶洶的超人氣GL組合Kao與Jane（葉芷妤），宣布即將帶著正在熱播的劇集《Love Design》（愛情設計），將於明年1月23日在新北「Zepp New Taipei」舉辦粉絲見面會。兩人本來各自都是高人氣女演員，合作後的化學效應更是圈粉無數，成為2025年討論度最高的話題CP之一！

▲《愛情設計》Jane（左）和Kao（右）是2025討論度最高爆紅的泰百CP。（圖／NAC、YIWO提供）

Kao早在12年前演出超人氣泰劇《荷爾蒙》當中的小反派Sprite便一路紅到現在，目前IG超過1000萬粉絲，在泰國家喻戶曉的當家花旦。因此當Kao點頭首次演出GL的「Love Design愛情設計」時，消息一出便成為各大媒體頭條新聞。

Jane也是來頭不小，台泰混血的她說得一口流利中文，還有個親切的中文名字葉芷妤，今年在泰劇《瘋狂獨角獸》演出女主角徐曉雨，在全球掀起現象級討論。會唱、會跳又演技在線的Jane，當劇組公布由她搭Kao時，兩人無論演技還是美貌都是旗鼓相當，果真造就2025爆紅泰百CP。

▲Jane（左）演出現象級泰劇《瘋狂獨角獸》，Kao（右）則是擁有IG千萬粉絲的泰國當紅女星。（圖／NAC、YIWO提供）

KaoJane組成CP主演的《愛情設計》，Kao飾演Aokbab是個為了承接母親遺願的房屋設計事務所老闆，為了拯救岌岌可危的事務所，三顧茅廬請求Jane飾演的設計天才Rin加入團隊，哪知道這個女孩古靈精怪又超級難搞，但又不得不臣服於Rin鬼斧神工的設計功力，一邊又被氣得牙癢癢。

KaoJane雖然是首次合作戲劇，但播出後不管透過社群或線上，KaoJane有骨有血的到位詮釋角色，就算只是簡單幾句台詞，都能令粉絲揪心，播出後集集都創超高收視，各地粉絲也紛紛敲碗期待KaoJane能舉辦見面會。

▲KaoJan宣佈明年1月來台辦見面會。（圖／NAC、YIWO提供）



官方日前宣布兩人將於12月6日舉辦泰國見面會，當然台北場也沒少，將於明年攜手來台。KaoJane也預告，當天將會準備全新舞台內容，用最棒的演出謝謝所有粉絲溺愛。

《Love Design KaoJane - First Fan Meeting in Taipei．粉絲見面會》，活動時間訂於2026年1月23日在「Zepp New Taipei舉行，全場採對號入座，票價從2000元到6600不等，更祭出300名粉絲可合照、MINITALK、親簽拍立得、親簽海報、HI-TOUCH與HI-BYE等福利，門票將於11月30日中午12點於ibon售票系統開賣。

此外，另一對「泰百天花板」LingOrm，也將於同日宣布將於明年2月來台舉辦見面會，票高從3680起，最高票價為12800元，但擁有可獨自與二人合照的福利。兩場見面會將於同一天同一時間開售，也令泰百粉陷入天人交戰。