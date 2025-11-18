男主播報新聞口誤「吃大便怪獸」遭網出征！　親發聲道歉

記者孟育民／台北報導

羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》明（19日）晚9點新一集播出邀來中天主播鄭亦真、賴正鎧、林佩潔擔任「主播訓練營」的客座教授，在場來賓嘻小瓜好奇主播有沒有播報失誤的經歷？賴正鎧分享自己曾發生尷尬的狀況：「前陣子夏天缺電，要報導家中7大吃電怪獸，結果我唸成『吃大便怪獸』，我當下想當作沒發生，結果就被網友洗版。」他則趕緊道歉。

▲賴正鎧口誤道歉。（圖／中天綜合台提供）

鄭亦真則提到緊急插播的新聞非常考驗主播的反應能力：「有一次導播叫我立刻看畫面講故事，結果畫面從頭到尾整個都是馬賽克，因為那次是兇殺命案，完全沒有任何畫面。」林佩潔也說播報時很多突發狀況都難以預測：「播氣象時，講著講著蚊子就飛進我的嘴巴裡，我不想NG，就撐著蚊子在嘴巴裡的狀態，等到播完才把蚊子挖出來。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭亦真分享主播心路歷程。（圖／中天綜合台提供）

節目中來賓也紛紛挑戰即時新聞播報，但大家接連失敗，讓羅志祥忍不住想試試看到底有多難？不料開口講不到3句就越講越心虛，甚至開始語無倫次，讓他更加佩服主播的應變能力：「這太不容易了，一般人沒嘗試過很難體會，壓力超大的！」

▲羅志祥不斷吃螺絲。（圖／中天綜合台提供）

鄭亦真表示主播除了應變能力要好之外，還要有一項技能：「就是說走就走，隨時可以出差，我有一次在日本海洋館看海豚，公司突然打來說『日本大地震，妳趕快去大阪』，我立刻拋下朋友去搭新幹線，因為地震機場全封閉，只有我到的了。」