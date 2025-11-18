曾之喬公開未曝光懷孕照！生日牽兒子「經歷第一次」：真的是大禮物
記者潘慧中／綜合報導
曾之喬與辰亦儒結婚約5年後，2月證實已低調產下兒子。事隔約9個多月，17日迎來37歲生日的她，在社群網站上傳未曝光過的懷孕後期照，「真的很感動有這麼多愛我的人。」
▲曾之喬公開未曝光懷孕照。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）
曾之喬17日發文寫下成為母親後的心境轉折，「因為生了兒子，所以成為母親。但我第一個用心養育的孩子，是我的內在小孩。」幸運的是，她在20幾歲時就理解了這個道理，「好好的養育和照顧自己的內在狀態，是最重要的事，因為你的外在世界，就是你內在世界的投射。」
曾之喬有感而發地說，心裡那個孩子曾受過傷、甚至被忽略，而「那些看似難搞的自己，其實很可能是我們還沒有看懂的特質」。然而，只要願意練習關懷自己、和自己和解，「一切都會變得更真、更輕鬆、更美好。」
▲曾之喬2月證實已低調產下兒子。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）
於是，曾之喬在37歲生日這天自信說出「偶成為了偶寄己好喜歡的大人」，她感謝一路走來的成長，雖然自己仍不完美，但已能用溫柔目光欣賞自己的不足，讓內在小孩與37歲的自己「過著幸福美滿，一同正向成長的生活」。
▲曾之喬產後狀態絕佳。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）
回顧懷孕後期、自行貼上可愛貼紙的孕肚照，曾之喬透露那象徵未來的冒險與學習，當時希望能盡可能陪伴兒子去經歷各種體驗。如今，她能多次抱著兒子、牽著小孩的手探索世界，「一起經歷許多第一次，真的是一份大禮物，格外珍惜。」
曾之喬IG全文：
因為生了兒子，所以成為母親。
但我第一個用心養育的孩子，是我的內在小孩。
·
非常幸運在二十幾歲就理解了，好好的養育和照顧自己的內在狀態，是最重要的事。因為你的外在世界，就是你內在世界的投射。
·
心裡那個孩子，曾經受的傷還沒有復原，甚至完全被忽略了。那些看似難搞的自己，其實很可能是我們還沒有看懂的特質，或許是我們最可愛最優秀的地方。
只要我們一天一天的練習，找到自己的方法和路徑，好好關懷自己，和自己和解，一切都會變得更真，更輕鬆，更美好。
·
「偶成為了偶寄己好喜歡的大人。」
喔耶，超級感謝。
·
依然不完美的自己，但我懂得欣賞自己多麼美麗，也能以更溫柔的心去看待自己的許多不足，好好內省，幫自己加油，和自己一起成長突破。
如今我的內在小孩，和37歲的自己，過著幸福美滿，一同正向成長的生活。
（哈哈哈哈哈這是什麼勵志的童話故事）
·
能看到這一篇的人相信我們也是有緣，也祝福你成為心目中喜愛的自己。
已經是了，那真好。
如果還不是，如果你願意，我們可以一起朝著那個方向繼續前進。
·
謝謝大家的祝福，今日我收到太多的祝福，無法一一回覆，真的很感動有這麼多愛我的人。
·
這張照片是我懷孕後期拍的，貼了一堆調皮可愛的貼紙在孕肚上，象徵著未來一定有許多好玩的事情，種種學習和冒險，都希望能夠盡可能的陪伴兒子去體驗。
今天能多次緊緊抱著兒子，相互撒嬌，能牽著他的手到處走走，一起經歷許多第一次，真的是一份大禮物，格外珍惜。
·
大家晚安，祝福美夢。
·
#37歲生日快樂
#心裡的孩子
#謝謝大家偶愛你們
