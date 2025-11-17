孫德榮突2度心悸又暈眩「找律師改生前遺囑」　百坪別墅引感慨

記者張筱涵／綜合報導

資深經紀人孫德榮（孫腫）16日在社群發布影片，自曝15日晚連續兩度出現心悸，更曾突然暈眩，讓他直言相當不安，也決定好日期要修改遺囑。

▲孫德榮拍片透露近況。（圖／翻攝自Instagram／sunzhong_is_here）



孫德榮透露，心悸的感覺像被人「整個心臟揪住」，之後又突然一陣天旋地轉。他回憶上一次暈眩已是5年前，當時正住院治療，「人生從來沒有暈眩過，那個別墅也賣了4年賣不掉，因為有一百坪，所以一出院我就決定降了500萬把別墅賣掉，因為我覺得自己可以處理的時候就趕快處理掉，免得未來一大堆問題。」

如今再度出現心悸與暈眩，孫德榮坦言感到「相當不妙」，但仍不想立即入院觀察：「我再撐一下子，這些天沒有問題，有問題我再去醫院，各位不要擔心，孫腫很好喔。」

在貼文部分，孫德榮進一步透露因為健康狀況反覆，已決定著手讓「生前遺囑」正式化，寫下：「昨晚心悸兩次，一次暈眩，讓我深感不安……這次決定讓生前遺囑落實，下週與侯董和律師修訂正式版。」言談間流露對未來的深思與提前規畫的決心。

