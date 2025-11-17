白敬亭曝《難哄》內幕！暗戀章若楠「擁抱完收手」　一秒眼眶紅了

記者黃庠棻／台北報導

「國民男友」白敬亭與「初戀系女神」章若楠共同主演的超高話題度偶像劇《難哄》，近期在中天娛樂台熱播，該劇講述「桑延」時隔6年與高中時期的白月光「溫以凡」再度相遇，雖然過去向她告白被拒絕，卻將這份感情牢牢放在心底長達9年，此次久別重逢後，「桑延」仍舊毫不猶豫地成為「溫以凡」的避風港。

▲白敬亭、章若楠主演的《難哄》深受觀眾喜愛。（圖／中天娛樂台提供）

該劇細膩描繪克制隱忍、酸澀曖昧的暗戀氛圍，而劇中「桑延」角色性格看似難搞，講話毒舌、嘴賤，實際上卻是深情專一，還是心思細膩的大男孩，對於這樣的劇情以及人物特質，觀眾很買單，甚至戲劇播出後引發「難哄效應」，而兩位主要演員更是人氣大漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲白敬亭、章若楠主演的《難哄》深受觀眾喜愛。（圖／中天娛樂台提供）

《難哄》劇情除了講述甜蜜的暗戀故事之外，更有描繪「溫以凡」內心壓抑沉悶的過去，這也引發網友討論，章若楠在劇裡以冷漠武裝內在，這與「溫以凡」的成長經歷有關，小時候父親過世，媽媽改嫁，高中時期的她更慘遭無血緣的「舅舅」騷擾，不料向家人求助無果，對她因此造成巨大創傷，成為埋藏在心底的噩夢。

▲白敬亭、章若楠主演的《難哄》深受觀眾喜愛。（圖／中天娛樂台提供）

沒想到出社會後，合租房的室友竟也對她伸出魔爪，這樣悲慘的遭遇，連章若楠都心疼「溫以凡」，談及角色人物更忍不住落淚「她遇到了那麼多事情，還是可以咬著牙去認真生活，拍這個戲的時候，我有非常多崩潰的瞬間，到後來更遇到領導上司的騷擾，我覺得這些都是人生的重創，就是沒有人愛她，只有桑延」，更表示白敬亭在劇裡就像是太陽一樣照亮著她。

▲白敬亭、章若楠主演的《難哄》深受觀眾喜愛。（圖／中天娛樂台提供）



章若楠在《難哄》也因為過去的經歷，讓她只要遇上煩惱、壓力變大時，就會出現夢遊症狀，而這樣的夢遊劇情，也讓原本有著深深誤解的「桑延」與「溫以凡」，感情急速增溫，像是「夢遊抱」、「同床共枕」等甜蜜有趣的橋段。

當「溫以凡」得知昨晚不小心在夢遊時親了「桑延」，竟對「桑延」脫口而出「是要收錢嗎？」，台詞互動相當逗趣。談及首次詮釋夢遊症，章若楠表示在網路上看了許多案例去揣摩，甚至在片場不斷跟導演溝通，對於章若楠在劇中夢遊的詮釋，白敬亭也不禁讚嘆。

▲白敬亭、章若楠主演的《難哄》深受觀眾喜愛。（圖／中天娛樂台提供）

白敬亭更表示對「桑延」第一次面對「溫以凡」夢遊的擁抱相當深刻，直言「我非常能體會桑延在這麼多年隱忍的情況下，那種情緒的爆發，去克制地收回自己的手，我眼睛一下都紅了」，暗戀多年的人突然抱住自己，卻又要憋住自己多年來的情感，心境其實有著極為複雜的情緒。

▲白敬亭、章若楠主演的《難哄》深受觀眾喜愛。（圖／中天娛樂台提供）



白敬亭在《難哄》不斷隱忍自己暗戀的情感，並默默在章若楠身邊守護，尤其口是心非的傲嬌模樣是劇中一大看點，像是女方因為一直麻煩白敬亭，想要請客表達感謝，當問及要吃什麼時，白敬亭竟回覆「隨便」，沒想到其實不是真的隨便，不僅怕火鍋燙、烤肉有味道更怕川菜辣，但還是說著自己不忌口，而章若楠也耐著性子哄他。

這段互動讓觀眾看了紛紛留言「欠扁」、「只有帥哥才有本錢這麼白爛」等，白敬亭還因此被冠上「死裝哥」稱號，章若楠則分享現實中自己不會這樣哄人「是我的話，應該不會理他，就直接走了」，反倒白敬亭稱自己在現實生活中其實很好哄。由白敬亭、章若楠主演的《難哄》週一至週五晚間9點在中天娛樂台播出。