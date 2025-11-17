謝侑芯骨灰下周返台！黃明志沉默換「全黑畫面」...兩派網戰翻

▲黃明志捲入謝侑芯命案。（圖／翻攝IG／黃明志、謝侑芯）

記者閔文昱／綜合報導

台灣網紅「護理女神」謝侑芯10月22日於馬來西亞吉隆坡高級飯店猝逝，經當地調查後，遺體16日完成火化，家屬因無法親赴大馬，透過視訊送別愛女，骨灰預計下週運回台灣。與她生前最後接觸的馬來西亞歌手黃明志，目前仍在口頭保釋期間，其突如其來的社群舉動再度掀起熱議。

黃明志16日下午在臉書與 IG 無預警上傳「全黑畫面」，連大頭貼、封面照都換成全黑，未附上任何文字。大批網友湧入留言區表示「以為手機壞了」「？？？？」「你還好嗎？」不少人解讀為悼念謝侑芯，也有人給予打氣，但仍有部分網友質疑他與案件「脫不了關係」，反應兩極。

事實上，黃明志獲得保釋後曾發文回憶當時情況，表示「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過、很無助，也很震驚，我已經盡全力搶救了，但無力回天」，並強調謝侑芯職業不該被汙名化。由於他是謝侑芯生前最後接觸者，遭警方拘留 9 日調查後雖未被認定有直接關聯，但外界討論始終未歇。

根據大馬媒體報導，謝侑芯父母難以接受噩耗，16日僅能透過螢幕送女兒最後一程。骨灰返台時程仍待家屬確認；至於黃明志的「全黑畫面」舉動，也持續成為網路焦點。