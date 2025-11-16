《星光2》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：太多恐懼，不知該怎麼過

記者潘慧中／綜合報導

安歆澐因參加《超級星光大道2》踏入演藝圈，2019年與小16歲的亞運龍舟國手莊英杰結婚，不時會一起上節目分享婚姻生活。沒想到，她日前坦言遭到家暴，並指控男方偷吃人妻朋友，讓她心碎到只好打離婚官司。面對人生的種種插曲，她16日工作前忍不住淚崩。

▲安歆澐在車上忍不住大哭。（圖／翻攝自Instagram／anhsinyun）



照片中，可以看到安歆澐戴著亮藍色的帽子，眼睛微微泛紅、睫毛上掛著淚光，明顯正在哭泣。她手拿面紙貼在鼻前，似乎正努力調整呼吸或擦拭眼淚。

安歆澐在社群網站透露，她剛剛其實和平常一樣，準備開車去工作，沒想到一聽到歌手璽恩的歌曲，「突然就開始大哭」，只好先將車子靠邊停。

▲安歆澐日前公開被家暴後的照片。（圖／翻攝自YouTube／新聞挖挖哇！）



停駛的時候，安歆澐開始禱告，「是的天父，即使太多委屈太多恐懼不夠勇敢，祢還是沒離開過我，甚至知道我很久沒有哭了，還讓我工作前好好釋放，天父祢的愛無所不在，祢一直都在。」

▲▼安歆澐夫妻以前不時會一起上節目。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店、Facebook／安歆澐）



對此，安歆澐還特別tag璽恩，「謝謝妳的聲音一直陪伴我渡過每一次不知道該怎麼渡過的日子。」於是，在車子釋放累積的情緒後，她再度打起精神了，「擦乾眼淚繼續漂亮工作去！」