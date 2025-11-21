11月21日星座運勢／快樂週五「必搭幸運色」！ 巨蟹展開美好
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：好的客戶服務
感情：拿到新的力量
財運：適應經濟變化
幸運色：亮紅色
貴人：雙魚
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：專注核心業務
感情：陽光明媚愉悅
財運：充實自己知識
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：承諾得到保證
感情：決心新的開始
財運：活用理財時機
幸運色：灰色
貴人：金牛
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：積極提升技能
感情：美好日正當中
財運：把握大勢發展
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：金牛
金牛座 ♉
工作：信念帶動效益
感情：兩人幸福美滿
財運：學會理財管理
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：職場領導有方
感情：分享愛給家人
財運：打破財運枷鎖
幸運色：黃色
貴人：魔羯
小人：巨蟹
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：適合推新計劃
感情：美好狀態展開
財運：善理財收入增
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：事業領導有方
感情：得到對方信賴
財運：投資智慧增長
幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：良好人際關係
感情：放心得到真愛
財運：低風險的投資
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：可望談成生意
感情：朋友歡喜相聚
財運：財富平步青雲
幸運色：黃色
貴人：射手
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：學習效力提高
感情：兩人維持熱戀
財運：優惠中獎率高
幸運色：粉紅色
貴人：天蠍
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：善於應變危機
感情：對方感到溫暖
財運：豐盛獲利入袋
幸運色：大紅色
貴人：處女
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
