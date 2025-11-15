遭粿王不倫戀波及！　邱宇辰露面「首吐真實心聲」近況曝光　

記者孟育民／台北報導

藝人王子（邱勝翊）被范姜彥豐指控跟粿粿發生婚外情，重創演藝事業，親弟「毛弟」邱宇辰疑似慘遭波及，日前在大陸演唱會突然宣布延期，時機點引發外界聯想。邱宇辰日前錄製《娛樂百分百》單元「酒後小聲」，也首度鬆口近期心聲。

▲邱宇辰吐近期心聲。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱宇辰回到娘家錄影，除了分享近期的工作計劃，不免被關心到最近還好嗎？他先是停頓了幾秒，隨後坦然說：「還OK，就是持續做好應該做的事情，剩下很多自己無法控制，所以還是保持著謙虛的心 ，繼續溫柔強大的往前走。」真誠的分享讓粉絲都在底下替他加油！

▲邱宇辰坦言只能繼續前進。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

邱宇辰重新踏回《娛樂百分百》攝影棚，坦言心情百感交集，過去也經歷不少低潮，如今他深信做好每件事，就會是最好的結果。而被問到上次哭是何時？他也誠實說：「應該是去年11月在上海開了兩場見面會，最後一個環節粉絲做了一個影片，從以前到現在的心路歷程，我就直接在台上大爆哭。」他坦言就像做一個小時候幻想的夢，突然出現在現實，讓他相當感動

▲邱宇辰正面面對低潮。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）