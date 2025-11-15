ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

43萬啦啦隊「胸上挖空」公開新制服
滷味老闆貼禁令網笑翻：忍不住
孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

痞幼 黃心穎 希澈 神童 東海 謝侑芯 金希澈 東尼大木

遭粿王不倫戀波及！　邱宇辰露面「首吐真實心聲」近況曝光　

記者孟育民／台北報導

藝人王子（邱勝翊）被范姜彥豐指控跟粿粿發生婚外情，重創演藝事業，親弟「毛弟」邱宇辰疑似慘遭波及，日前在大陸演唱會突然宣布延期，時機點引發外界聯想。邱宇辰日前錄製《娛樂百分百》單元「酒後小聲」，也首度鬆口近期心聲。

▲▼宇辰吐近期心聲。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

▲邱宇辰吐近期心聲。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

[廣告]請繼續往下閱讀...

邱宇辰回到娘家錄影，除了分享近期的工作計劃，不免被關心到最近還好嗎？他先是停頓了幾秒，隨後坦然說：「還OK，就是持續做好應該做的事情，剩下很多自己無法控制，所以還是保持著謙虛的心 ，繼續溫柔強大的往前走。」真誠的分享讓粉絲都在底下替他加油！

▲▼宇辰吐近期心聲。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

▲邱宇辰坦言只能繼續前進。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

邱宇辰重新踏回《娛樂百分百》攝影棚，坦言心情百感交集，過去也經歷不少低潮，如今他深信做好每件事，就會是最好的結果。而被問到上次哭是何時？他也誠實說：「應該是去年11月在上海開了兩場見面會，最後一個環節粉絲做了一個影片，從以前到現在的心路歷程，我就直接在台上大爆哭。」他坦言就像做一個小時候幻想的夢，突然出現在現實，讓他相當感動

 ▲▼宇辰吐近期心聲。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

▲邱宇辰正面面對低潮。（圖／翻攝自YouTube／娛樂百分百）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

粿粿王子邱宇辰毛弟.范姜彥豐娛樂百分百婚變

推薦閱讀

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

5小時前

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

獨家／黃心穎消失多年「嫁香港天團成員」　老公認「有4個小孩」

17小時前

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

28歲正妹AV女優驚爆過世！　好友自責：如果能早一點發現...

11/14 12:02

《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會　希澈笑虧「沒見我就走了」

4小時前

鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光

鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光

8小時前

阿Ken承認「被套牢5年」！只花一點錢進場：它漲回來了 關鍵時間點曝

阿Ken承認「被套牢5年」！只花一點錢進場：它漲回來了 關鍵時間點曝

3小時前

孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！連發6貼文：為什麼現在綠茶那麼多

7小時前

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

螢幕前李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對…急籲警調查

3小時前

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

「重機女神」痞幼無預警宣布分手！　鬆口情斷原因：朋友更合適

18小時前

歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍！甜笑：期待直接從這裡去家鄉

6小時前

直擊／SJ高喊集體來台灣住！唱到深夜11點　希澈：身為SJ很幸福

直擊／SJ高喊集體來台灣住！唱到深夜11點　希澈：身為SJ很幸福

17小時前

SUPER JUNIOR大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭

SUPER JUNIOR大巨蛋最高潮！「東海霸氣親上銀赫」導播嚇到切鏡頭

4小時前

熱門影音

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒
余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣

余祥銓證實沒當兵！　被驗退：有鬆一口氣
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫
吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話

吳宗憲模仿粿王「提戴綠帽」　Lulu、陳漢典嚇瘋想掛電話
李棟旭：We are back　《殺人者的購物中心2》鄭進灣回來了

李棟旭：We are back　《殺人者的購物中心2》鄭進灣回來了
楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵

楊奇煜有隱疾　自爆：我沒有當兵
曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案

曹政奭被問Gummy優點 秒答「漂亮」被讚完美答案
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」
NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

山下智久隔14年再來台辦專場 親切「脫帽揮手＋收信」！

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

看更多

【遭陸通緝】「閩南狼」赴派出所自首！　喊「警察不抓我」 提告央視洩漏個資

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

薔薔深V登走鐘獎！一轉身「下半身透明」屁股蛋全看光　霸氣開嗆典禮

23分鐘前0

曾寶儀把愛開進花蓮！200萬復康車捐門諾　年華樓再添暖心祝福

36分鐘前40

本土導演爆偷吃女演員！　「坐尪腿上被正宮撞見」身分線索曝光

47分鐘前0

新人歌手選擇印尼出道！　進入神秘花園拍攝18小時：像在夢裡

50分鐘前110

Andy帥氣登走鐘獎！擺脫家寧「風光入圍五大獎」主持人讚：身無分文的超人

1小時前20

凱特貝琴薩為救遭綁架女兒　闖SM俱樂部上演女女情慾戲

1小時前0

阿米斯音樂節萬人淋雨挺進　舒米恩告白：在自己的土地上長出花

1小時前0

直擊／山下智久超會撩：拿妳沒辦法！答應台灣粉絲「做這件事」

1小時前61

持刀搶匪闖家中！NANA母女為阻擋激烈扭打　「媽媽受重傷一度昏厥」

1小時前0

6歲兒、4歲女「驚喜送手作禮物」！白家綺感動：還放我英文名字縮寫

讀者迴響

熱門新聞

  1. 家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」
    5小時前222
  2. 獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」
    17小時前82
  3. 正妹AV女優驚爆過世！　好友自責證實
    11/14 12:022813
  4. 《我結》12年了！郭雪芙悄現身SJ演唱會
    4小時前4
  5. 鼎王、雙月、油麵送入大巨蛋！SJ後台美食吃超飽　豪華現場照曝光
    8小時前164
  6. 阿Ken承認「被套牢5年」！
    3小時前105
  7. 孫生女友半夜突PO「無止盡騙我」！
    7小時前2229
  8. 李連杰是複製人？宋祖德驚喊：聲音、口音不對
    3小時前127
  9. 「重機女神」痞幼無預警宣布分手！
    18小時前3018
  10. 歐陽娣娣「廈金大橋當工人」畫面全被拍
    6小時前163
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合