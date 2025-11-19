11月19日星座運勢／處女想脫單「必須靠朋友」 天秤請放掉過去的自己
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：習慣變成擅長
感情：溫暖熱情擁抱
財運：發揮創業才能
幸運色：藍色
貴人：雙魚
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：停止流言蜚語
感情：關愛中的眼神
財運：安穩持續投資
幸運色：淡藍色
貴人：獅子
小人：水瓶
天秤座 ♎
工作：放掉過去自己
感情：感情穩定愉悅
財運：持續增加收入
幸運色：亮紅色
貴人：雙子
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：懂得居安思危
感情：可以多交朋友
財運：保持財務彈性
幸運色：粉紅色
貴人：金牛
小人：天蠍
金牛座 ♉
工作：強大自我意識
感情：充滿激情火熱
財運：聽力口譯報酬
幸運色：紅色
貴人：牡羊
小人：處女
處女座 ♍
工作：改善獎勵機制
感情：朋友介紹愛情
財運：把握市場情況
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：加強合作態度
感情：真摯相伴陪伴
財運：善用時間價值
幸運色：橙色
貴人：天秤
小人：雙魚
天蠍座 ♏
工作：選擇成功價值
感情：擦出愛情火花
財運：控制保持節制
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：跨越溝通障礙
感情：親密溫馨甜蜜
財運：有效管理債務
幸運色：紅色
貴人：魔羯
小人：獅子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：勇於嘗試機會
感情：喜歡相親對象
財運：金錢入帳豐碩
幸運色：玫瑰色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：困難不再困難
感情：邀約朋友晚餐
財運：審慎評估風險
幸運色：大紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
射手座 ♐
工作：不再輕言放棄
感情：把握當下氣氛
財運：生意外來頻繁
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響