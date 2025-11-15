家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」　激烈扭打後送醫

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星NANA於15日清晨在京畿道九里市的家中遭遇驚險事件，一名30多歲男子清晨6點闖入她所居住的高級別墅，持凶器威脅要錢。當時屋內只有她與母親，兩人當場與闖入者爆發肢體衝突，最後成功將男子壓制並通報警方。

▲NANA家遭強盜闖入。（圖／翻攝自Instagram／jin_a_nana）



警方表示，嫌犯闖入後「以刀具威嚇住戶要求金錢」，而NANA和母親則「在激烈的扭打後成功壓制對方」，待警消抵達時，男子已因搏鬥受傷，目前送醫治療中。警方也強調，將調查嫌犯是否事先勘查環境、是否了解住戶身分，案件細節仍在釐清。

消息曝光後，韓網瞬間炸鍋，許多網友聽到NANA與母親得與持刀男子搏鬥，驚呼「居然真的用身體把他壓住？太可怕了」，也有人心疼表示「光用想的就覺得恐怖，她們心理陰影該怎麼辦？」；也有網友擔心犯案動機不單純，直言「看起來像是挑女性住戶下手」。

不少人在意的是，NANA所住的地區是「高級別墅區」，治安與保全應高度嚴格，因此網路上充滿質疑：「怎麼可能在這種高級社區被闖進去？保全到底怎麼了？」、「花錢住這裡不就是為了安全嗎？結果居然還能被持刀闖入。」也有人對這起事件的險象環生感到後怕，「如果那時沒成功制伏，後果真的不敢想」，更多網友則真心關心NANA母女的狀況：「希望她們兩個平安無恙，光是想像都覺得心臟突突跳。」