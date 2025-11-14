《淚之女王》金正蘭家中昏倒「撞破下巴見骨」　崩潰：人生結束了

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金正蘭日前在YouTube影片中透露，自己上週因「迷走神經性昏厥」突然倒下，下巴狠狠撞上床頭櫃的尖角，傷勢嚴重到「摸得到骨頭」，讓她當場嚇到大哭，最後緊急送醫檢查及縫合，驚險過程曝光後引發關注。

▲金正蘭一周前突然昏倒。（圖／翻攝自YouTube／김정난）



這段內容出現在金正蘭12日上傳的影片〈金正蘭真心妹妹尹世雅首次公開的人生故事〉中。影片裡，金正蘭邀請多年好友、演員尹世雅到家作客，聊天時才談到這起意外。

金正蘭回憶：「一週前我暈倒，真的差點要走到黃泉路了。」當時在臥室旁邊突然昏厥，整個人失去意識倒下，下巴直接撞上床頭櫃的邊角，甦醒後痛得眼淚直流，甚至崩潰對愛貓喊：「媽媽的人生結束了。」因為她能清楚摸到下巴的骨頭，嚇得立刻打119求救。

金正蘭被送往醫院後，醫師安排CT與X光，排除腦出血等危險狀況，隔天再到整形外科縫合傷口，一週後才拆線。尹世雅聽了相當擔心，她也安撫好友說：「昨天已經拆線了，開飯前講這些不好意思啦。」

▲金正蘭做了各項檢查確認有沒有腦出血症狀。（圖／翻攝自YouTube／김정난）



影片曝光後，金正蘭也留言向尹世雅表達感謝：「雖然是妹妹，但我非常尊敬她，好久不見，她依然充滿能量，謝謝她帶來的明亮氣息。」並請大家繼續支持尹世雅的作品。

醫療資訊指出，迷走神經性昏厥常因壓力、緊張或心理衝擊引起，自律神經失衡會導致血壓、心跳下降，使大腦短暫缺血而昏倒。若出現冷汗、噁心、頭暈或視線模糊等前兆，應立刻坐下或躺平，以避免跌倒造成骨折或頭部外傷。