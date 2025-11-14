ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

LV品牌大使男星爆雙面！
下周全台降溫「下探12度」
方念華《看板人物》驚傳收攤
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

胡釋安 何孟遠 陳奕 陳美鳳 方念華 金針菇 夏如芝 楊晴

《淚之女王》金正蘭家中昏倒「撞破下巴見骨」　崩潰：人生結束了

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金正蘭日前在YouTube影片中透露，自己上週因「迷走神經性昏厥」突然倒下，下巴狠狠撞上床頭櫃的尖角，傷勢嚴重到「摸得到骨頭」，讓她當場嚇到大哭，最後緊急送醫檢查及縫合，驚險過程曝光後引發關注。

▲▼金正蘭。（圖／翻攝自YouTube／김정난）

▲金正蘭一周前突然昏倒。（圖／翻攝自YouTube／김정난）

這段內容出現在金正蘭12日上傳的影片〈金正蘭真心妹妹尹世雅首次公開的人生故事〉中。影片裡，金正蘭邀請多年好友、演員尹世雅到家作客，聊天時才談到這起意外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金正蘭回憶：「一週前我暈倒，真的差點要走到黃泉路了。」當時在臥室旁邊突然昏厥，整個人失去意識倒下，下巴直接撞上床頭櫃的邊角，甦醒後痛得眼淚直流，甚至崩潰對愛貓喊：「媽媽的人生結束了。」因為她能清楚摸到下巴的骨頭，嚇得立刻打119求救。

金正蘭被送往醫院後，醫師安排CT與X光，排除腦出血等危險狀況，隔天再到整形外科縫合傷口，一週後才拆線。尹世雅聽了相當擔心，她也安撫好友說：「昨天已經拆線了，開飯前講這些不好意思啦。」

▲▼金正蘭。（圖／翻攝自YouTube／김정난）

▲金正蘭做了各項檢查確認有沒有腦出血症狀。（圖／翻攝自YouTube／김정난）

影片曝光後，金正蘭也留言向尹世雅表達感謝：「雖然是妹妹，但我非常尊敬她，好久不見，她依然充滿能量，謝謝她帶來的明亮氣息。」並請大家繼續支持尹世雅的作品。

醫療資訊指出，迷走神經性昏厥常因壓力、緊張或心理衝擊引起，自律神經失衡會導致血壓、心跳下降，使大腦短暫缺血而昏倒。若出現冷汗、噁心、頭暈或視線模糊等前兆，應立刻坐下或躺平，以避免跌倒造成骨折或頭部外傷。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金正蘭

推薦閱讀

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發聲明撇清「不知情被牽連」譴責出軌

快訊／胡釋安認了提供粿粿住處！發聲明撇清「不知情被牽連」譴責出軌

17小時前

粿王不倫戀前輩是他！　《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

粿王不倫戀前輩是他！　《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

13小時前

《星光》男星求岳父認可…抱老婆「雙人公主轉」　最萌身高差曝光

《星光》男星求岳父認可…抱老婆「雙人公主轉」　最萌身高差曝光

11/13 07:00

快訊／陳奕當爸了！　深夜報喜「五分埔成衣千金」嬌妻順產女兒

快訊／陳奕當爸了！　深夜報喜「五分埔成衣千金」嬌妻順產女兒

12小時前

LV品牌大使男星爆雙面！　答應櫃姐合照「轉頭就投訴」身分2線索曝

LV品牌大使男星爆雙面！　答應櫃姐合照「轉頭就投訴」身分2線索曝

14小時前

百萬YTR金針菇拿到永久居留證！　開拍宣傳台灣MV：回饋這片土地

百萬YTR金針菇拿到永久居留證！　開拍宣傳台灣MV：回饋這片土地

16小時前

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

曾創「史上最高吞液紀錄」　G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

11/12 22:30

前夫霸佔紐約房產打官司！　陳美鳳「理解范姜彥豐」罕談離婚內幕

前夫霸佔紐約房產打官司！　陳美鳳「理解范姜彥豐」罕談離婚內幕

16小時前

日女星友人遭熊襲身亡！　悲吐「熊害像疫情初期」：事情逐漸惡化

日女星友人遭熊襲身亡！　悲吐「熊害像疫情初期」：事情逐漸惡化

3小時前

蔡依林大巨蛋搶票倒數「提前暴雷了」！　最大重點講7次...粉絲暴動

蔡依林大巨蛋搶票倒數「提前暴雷了」！　最大重點講7次...粉絲暴動

14小時前

夏如芝女兒看平板被酸「難怪戴眼鏡」　她揭3C育兒偏見：每家庭不同

夏如芝女兒看平板被酸「難怪戴眼鏡」　她揭3C育兒偏見：每家庭不同

12小時前

才剛得金鐘！方念華主持17年《看板人物》驚傳收攤　電視台曝後續動向

才剛得金鐘！方念華主持17年《看板人物》驚傳收攤　電視台曝後續動向

13小時前

熱門影音

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒

跩哥馬份回來了！湯姆費爾頓開口喊「波特」全場歡呼30秒
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」

新生代網紅常批藝人「不Real」　阿Ken嗆「你們做幾年就會跌落神壇」
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛

陳偉霆重現「妍妍接電話！」　趙露思：不用這麼猛
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
向太不准子女移民美國！ 放話「去了就把財產全捐出」

向太不准子女移民美國！ 放話「去了就把財產全捐出」
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

黃明志延扣7天變6天！　關鍵原因曝…律師首回應抗辯過程

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

炎亞綸首公開「交往阿本細節」盼被理解　與20年好友鬼鬼斷聯「仍在重要位置」

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

謝祖武和兒謝展榮「出門互不隸屬」　吃醋老婆偏心被唸：爸爸不要吃太多

謝祖武和兒謝展榮「出門互不隸屬」　吃醋老婆偏心被唸：爸爸不要吃太多

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

看更多

【帝王蟹舉螯求生】網紅生鮮超市凌晨火警！ 整缸海鮮慘變「隔水加熱」

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

一看就假的仍有7000人按讚！鄭家純「台詐騙案難減少」：易騙難教

16分鐘前11

震驚女製作人離世！　蘿莉塔痛悼「來不及感謝」零合照曝悲傷原因

24分鐘前8

台中跨年蕭敬騰陪倒數美食清單揭秘　想起岳父「要珍惜眼前」

39分鐘前0

郁方連看2虐童案新聞痛心！怒轟「妖魔鬼怪」刑期太少：無辜生命啊

1小時前0

62歲李連杰甩憔悴回春！　瘋傳換心手術急闢謠…更新影片陸網歪樓

2小時前1

串流台小編玩哏「惹怒NewJeans粉絲」　深夜致歉：選詞疏忽造成誤解

2小時前0

仙俠劇作者突發文求救！　428字怒控「被逼寫下遺書」疑精神分裂

2小時前0

香港樂團RubberBand超愛台灣　成員認想在台北置產...1原因打退堂鼓

3小時前0

《淚之女王》金正蘭家中昏倒「撞破下巴見骨」　崩潰：人生結束了

3小時前0

11月14日星座運勢／射手座兩方情同意合　獅子座感情抱持樂觀

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！
    17小時前5460
  2. 《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」
    13小時前2836
  3. 《星光》男星求岳父認可…抱老婆「雙人公主轉」
    11/13 07:002
  4. 快訊／陳奕當爸了！　深夜報喜嬌妻順產女兒
    12小時前2218
  5. LV品牌大使男星爆雙面！答應櫃姐合照「轉頭就投訴」
    14小時前83
  6. 百萬YTR金針菇拿到永久居留證！
    16小時前4415
  7. G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝
    11/12 22:30108
  8. 前夫霸佔紐約房產！陳美鳳「理解范姜彥豐」罕談離婚內幕
    16小時前82
  9. 日女星友人遭熊襲身亡！　悲吐「熊害像疫情初期」
    3小時前183
  10. 蔡依林大巨蛋搶票倒數提前暴雷　最大重點講7次
    14小時前64
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合