日女星友人遭熊襲身亡！　悲吐「熊害像疫情初期」：事情逐漸惡化

記者陳芊秀／綜合報導

日本近期頻頻爆發熊襲擊人的事件，已經造成13人死亡，警方13日起獲准動用步槍獵殺熊。而前女子職業摔角選手、現為藝人的北斗晶在節目中吐露，10月於岩手縣瀨美溫泉遭熊襲擊身亡的男子，是她的好友，對於好友離世完全不敢相信。

▲前摔角選手轉型藝人的北斗晶，近日在節目透露，日前溫泉員工遭熊襲身亡，是她多年好友。（圖／翻攝自X）

岩手縣10月16日在瀨美溫泉熊發生襲擊事件，在台灣也曾引發討論。報導指出60歲男員工笹崎勝巳在打掃露天浴池時突然失蹤，警方在現場發現大片血跡和約10根熊毛，判斷他應該是遇到野生熊隻襲擊。警方17日在山林中發現遺體。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲瀨美溫泉發生熊襲擊員工事件，警方最後在山林找到遺體。（圖／翻攝自X）

北斗晶在節目中透露，笹崎勝巳過去是摔角比賽裁判，也是她多年好友，過去看到熊襲事件，只是覺得「好可憐」，甚至也曾在熊被射殺時對熊表達同情，但當悲劇真正發生在身邊時，她深刻感受到：「已經不是說這些的時候了。」她在得知好友離世當下完全不敢相信，「第一時間根本不知道發生了什麼，我的同事、朋友就這樣離開了。」

▲遭熊襲離世的笹崎勝巳，曾是摔角比賽裁判。（圖／翻攝自日網）

對於現在的民眾防熊資訊，北斗晶也提出疑慮：「電視上講的那些防熊方法，真的能保護得了嗎？」她更呼籲獵友會、警察也要保護自己的性命，直言日本在面對熊害時「總是出了事才開始行動」，應該更了解熊的習性再制定策略。

而且北斗晶更形容熊害現況「很像（新冠）疫情初期」，並說：「一開始大家都不太當回事，事情卻逐漸惡化、迅速擴大。我覺得不該這樣，而是應該在出現這麼多受害之前，就更提前地採取對策。」面對好友的離世，令她更加堅定呼籲：「不能再讓同樣的事發生。」