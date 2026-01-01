李千娜「3角高衩」火辣洩腿根！　許願2026甜蜜辦婚禮

▲李千娜火辣現身台北跨年。（圖／環球音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

李千娜昨晚（31日）第一次參加台北跨年演出，從彩排後就一直很期待這一天的到來，希望能把音樂製作團隊精心設計的三段經典歌曲，以及跨界DJ問號，還有8位超火辣的舞者，一起帶給觀眾歡樂和特別的演出，她表示：「台北是我的啟程，從什麼都沒有，一個人來到台北，很幸運的被相信、看見，給我機會，能站上台北跨年舞台對我來說意義很重大，很感恩！謝謝一路陪著我走過的你們 ，謝謝台北，也謝謝老公帶著女兒和兒子陪我來演出。」在後台時怕孩子無聊，舞者還跳起APT逗樂孩子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李千娜一身火辣裝扮，大秀好身材。（圖／環球音樂提供）





雖說台北陰雨綿綿，低溫甚至只有14度，但李千娜一身火辣裝扮，大秀好身材，她笑說只要能漂漂亮亮站在台上，就完全不在意有多冷，最重要是帶給觀眾難忘的跨年，自己就心滿意足了，反而是身旁的同事們超擔心，在跨年前一天就開始準備暖爐、暖暖包、薑茶等等各種禦寒物品，而這些貼心也讓李千娜感到很暖心。



新的一年，李千娜的電影作品「恨女的逆襲」將上映，希望能有票房佳績，她也期許今年可以接到有所突破角色的演出邀約，當然新專輯、巡迴演唱會肯定是要好好努力的，以及大家很關心的，「希望今年有時間籌辦婚禮！」

周湯豪先是在雲林跨年晚會擔任開場演出，再趕場到台北最High新年城擔任跨後演出，昨天台北下大雨，周湯豪形容是「遇水則發」，要求完美的他全力以赴，連日來不僅同時練團，也練舞到凌晨3、4點，不斷在調整舞者跟自己的服裝，還特地租了一個大空間模擬舞台練習走位與舞蹈呈現，在北跨長達30分鐘的演出，帶領20位舞者，堪稱演唱會精華版等級，全場驚喜萬分，直呼：「太炸啦！」

