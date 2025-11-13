陳宥心「單角子宮」生吞蝌蚪求子！　艱辛過程曝光：打針全身瘀青

記者孟育民／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，最新一集「匆匆忙忙求子路！打針嚐偏方、委屈閒言肚裡吞？」，邀請藝人陳宥心、資深媒體人許聖梅、婦產科權威詹景全醫師與民俗專家小煜老師，共同揭開現代夫妻為求一線生機所經歷的醫學煎熬與偏方陷阱，陳宥心分享為了試管嬰兒療程，肚皮被針劑，打到佈滿瘀青，過程痛到想哭。

▲陳宥心分享求子艱辛。（圖／和展影視提供）

陳宥心分享了自己辛苦的求子之路，她在尋求西醫協助前，先歷經了中藥調身體，每天吃到反胃，最終選擇試管嬰兒，從痛苦的輸卵管攝影開始，到每天在肚皮與屁股注射安胎針和油針，「為了求子，很心酸，想哭」，由於她是罕見的「單角子宮」，只有一側發育，所以僅有單邊的輸卵管和卵巢有功用的，一次只能植入一顆受精卵，過程異常艱辛，她特別感謝先生每天幫她打針，給予極大的情感支持。

她透露在絕望之際，也曾聽過或試著嘗試偏方，像是生吞蝌蚪，但因找不到蝌蚪，便以「青蛙下蛋」飲品代替，最令人震驚的是，有朋友竟鼓勵她到中國大陸找管道，將死胎、胚胎絞肉，包成餃子食用，聲稱可以讓「成型的嬰靈種植到體內」，現場來賓一陣譁然。

小煜老師嚴正提醒，絕不鼓勵吃來路不明或帶有怨氣的「屍體」求子，「屍體本身有怨氣，轉世成為你小孩後，可能不是來報恩」，他分享大多客戶是拜觀音娘娘、註生娘娘、麒麟送子，還有人會拜負責投胎管理的閻羅王，來打點關係，還有人會在床上鋪釘子，取「添丁」之意，而他也分享若遇求子的客戶，他會開一張求子符，並提醒客戶找到房間中東北方的的「生門」，放上可愛嬰兒照片，搭配醫學協助，以及玄學力量產生共振力量成功懷孕生子。