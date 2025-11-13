鄭興太狂了！　新專輯全是大咖「驚見吳青峰、戴佩妮」

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手鄭興推出新專輯《尋找鄭先生》，邀集金牌陣容包括戴佩妮、吳青峰、蔡旻佑、伍家輝、阿超等五位作曲人，及黃婷、李格弟、周耀輝、小寒、李聰五位作詞人聯手打造，顛覆過往由他人筆觸重新定義自我。他坦言：「仍在學習如何面對歌手身份的匱乏感，希望找到更真實的自己。」

▲鄭興推出新專輯《尋找鄭先生》。（圖／好的秋工作室提供）

團隊邀請日本知名攝影師川島小鳥掌鏡，捕捉鄭興流淌於日常的真摯瞬間。鄭興笑說這次合作宛如圓夢計畫，「能與欣賞多年的音樂人、攝影師合作，是夢幻成真！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

川島小鳥形容鄭興「像童書裡的文青小王子」，拍攝中他鑽進遊具、煮咖啡、與狗互動，展現自然又可愛的一面。拍攝地點橫跨世田谷公園、咖啡店、日式公寓到西新宿街頭，封面更取景於東京老湯屋「大黑湯」，呈現他在城市裡尋找靈感與自我的過程。

▲鄭興請到川島小鳥掌鏡拍攝。（圖／好的秋工作室提供）

拍攝歷時12小時、共拍800張底片，川島小鳥表示：「我想在日常裡拍出他歌裡的喜悅與悲傷。」拍攝結束後，鄭興還為川島提前慶生，氣氛溫馨動人。川島感性對他說：「我32歲時也在台灣創作，請繼續唱出從迷惘中誕生的歌曲。」