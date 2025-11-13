前夫霸佔紐約房產打官司！　陳美鳳「理解范姜彥豐」罕談離婚內幕

記者黃庠棻／台北報導

女星陳美鳳在演藝圈擁有極佳人緣，時常透過社群網站分享與圈內好友相聚的時刻，她更因為凹凸有致的身材與凍齡的外貌而有了「台灣最美歐巴桑」的稱號，今（13）日出席珠寶品牌活動，穿著一套平口金色禮服現身，狀態依舊相當亮眼、華麗。

▲陳美鳳出席珠寶活動。（圖／記者湯興漢攝）

陳美鳳今（13）日出席珠寶品牌活動，戴上市價破16億元的翡翠飾品及鑽戒華麗現身，搭配金色亮片的平口禮服，腳踩15公分的高跟鞋，狀態保養得極佳。

被問到「粿王風波」時事，陳美鳳表示自己有看到新聞，對於范姜彥豐要求離婚賠償金800萬元，坦言可以理解當事人心裡會很氣「希望給予對方懲罰、希望對方付出某些代價」，因為她過去也遭到前夫背叛，還因為美國法律關係，必須付出和解金。

當年，陳美鳳的前夫David一度霸佔她在紐約的房產，幸好最後成功拿回，她說道「當我拿回來後，賣掉多的錢，沒關係，就給他，也謝謝那幾年他的陪伴。」至於具體是多少錢，她笑回「我已經忘了，就是房子賣掉後多的，至少不是整棟被拿走。」

時隔多年，陳美鳳再度鬆口離婚過程，現在已經可以坦然面對，但承認當時內心很煎熬「我不能說被欺負，我當時不方便講太多，心裡是難受的，還要工作，必須打起精神做該做的事情。」

對此，陳美鳳強調「兩個人相處，很難雙方想法一樣，如果輸了感情，不能輸了工作，工作我努力還是有機會，公司、觀眾會給我機會，感情無法控制，但是工作可以，我該運動就運動，調整自己，面對過去那段就沒關係，將來就靠自己。」