NewJeans喊解約又反悔全員回歸　幕後推手閔熙珍改推這團

記者蔡琛儀／台北報導

樂團「庸俗救星」以專輯《Little Battle》獲關注，他們近日宣布將於12月20日登香港舉辦專場，明年1月再與南韓人氣樂團「87dance」攜手推出台韓聯合公演，分別於1月3日台北、1月17日首爾接力開唱，正式啟動他們進軍亞洲獨立樂壇的野心。

▲▼南韓獨立樂團 87dance與庸俗救星夢幻聯動。（圖／庸俗救星、MSG MUSIC&GATHER提供）

87dance以〈How Can I Forget You Girl〉一曲在網路上突破500萬點聽，作品每每推出即在南韓樂壇掀起熱烈討論，甚至曾獲得女團NewJeans幕後推手、南韓話題製作人閔熙珍於個人社群上大力推薦，也曾與南韓饒舌廠牌VMC創辦人、《Show Me The Money》製作人之一的Deepflow合作，展現多元的音樂樣貌與跨界能量。

庸俗救星自發片後人氣急升，今年陸續征戰釜山音樂節、東京BiKNshibuya等海外舞台，也在南韓結識創下500萬點聽紀錄的87dance，雙方因音樂祭借器材結緣，從喜歡同樣團、聽相同風格到合作新曲〈ROM-COM〉，火花不斷，被兩地樂迷稱為「最浪漫跨海聯名」。

▲▼閔熙珍曾推薦南韓獨立樂團87dance。（圖／翻攝閔熙珍IG、庸俗救星、MSG MUSIC&GATHER提供）

合作曲〈ROM-COM〉由庸俗救星主唱宋家耘與87dance主唱BETHEBLUE共同創作，靈感來自宋家耘在大阪邂逅南韓旅人的曖昧經歷，旋律輕盈卻帶點酸楚，BETHEBLUE形容「就像浪漫喜劇電影的開場場景」。