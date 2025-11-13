《順風婦產科》朴美善罹癌後亮相！　「首公開剃髮形象照」

記者王靖淳／綜合報導

南韓女星朴美善以家庭喜劇《順風婦產科》中「美月媽」一角打開知名度，不過今年8月證實在年初發現罹乳癌，為了專心對抗病魔，全面暫停演藝圈活動。時隔多月，她最近登上談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》分享抗癌的心路歷程，同時也公開自己化療時所拍的形象照，引發熱議。

▲朴美善化療後首亮相。（圖／翻攝自Instagram／misun_park15）

朴美善以短髮造型亮相，並在節目中分享，這是自己10個月來第一次化妝，因此感到非常彆扭及陌生。她更透露，現在的短髮並非新造型，而是新頭髮剛長出來一點而已。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲朴美善。（圖／翻攝自Instagram／misun_park15）



談到抗癌的心路歷程，朴美善表示，自己是在去年的健康檢查時診斷出罹患乳癌，後來更在第一次手術時發現，癌細胞已轉移到淋巴結，甚至在化療的過程中罹患肺炎。她也坦言，自己早已看開了，並做好了與癌症長期共存的心理準備。

▲朴美善公開剃髮形象照。（圖／翻攝自微博）

此前，根據《THE FACT》報導，朴美善的好友透露，她年初時因健康出現異常，因此到醫院檢查後發現確診乳癌初期。事實上，朴美善原本不想對外公開病情，演藝圈內好友都知情她的病況，只是她在螢幕前消失得突然，導致外界開始瘋傳「朴美善重病」、「朴美善是不是得到不治之病了」，所以她才決定透過友人公開病情。