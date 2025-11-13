9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

記者黃庠棻／台北報導

歌手9m88演而優則唱，而她出道以來就是緋聞絕緣體，近來卻傳出與10年好友章廣辰友情昇華成愛情，還被目擊在周興哲演唱會上親密互動。不過9m88為電影《大濛》宣傳時直接否認戀情。今（13）日章廣辰與楊晴為新戲《舊金山美容院》接受訪問，當眾直呼「見光死啦！」

▲9m88日前與章廣辰傳出緋聞。（圖／記者周宸亘攝）

章廣辰今（13）日出席新戲《舊金山美容院》宣傳，被問到跟9m88的緋聞，他馬上直呼「就見光死了啊」，讓全場質疑兩人是否真的有譜，他才表示是開玩笑的，甚至女方還打電話質問「是不是你們公司在宣傳新戲」，他更調皮透露「我本來要繼續演下去的，沒想到她一直否認」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲章廣辰開玩笑與9m88關係「見光死」。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，章廣辰強調與9m88並沒有牽手，也沒有共喝一杯飲料「我們在小巨蛋看演唱會，那邊飲料超多，不需要一起喝一杯」，坦言兩人已經當朋友10年，中間曾因為自己態度不好、愛開玩笑而吵架，他表示「都是我主動道歉，當面道歉後回家再傳訊息道歉一次」，被虧根本是哄女朋友的方式，他沈默了幾秒後露出尷尬微笑。

▲章廣辰開玩笑與9m88關係「見光死」。（圖／記者李毓康攝）

不過，章廣辰也分享了近期的感情生活，只不過女方不是9m88，而是已經分手3年的前女友，認為「跟她緣分還沒結束，還想再繼續」，目前就是跟前女友重新從朋友當起，只是當年與前女友交往5年，還沒復合他就提出「想結婚生子」的想法，結果馬上被對方拒絕，他笑說「可能覺得太急了」，低調透露目前仍舊單身。

▲章廣辰開玩笑與9m88關係「見光死」。（圖／記者李毓康攝）