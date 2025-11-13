ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
余祥銓證實免役「病因余天也有」
吃到毒蛋怎麼解？營養師曝「排毒模式」
男友30分就想大便！結果抓包偷情
Jessica驚傳遭求償5815萬！　被控「未履行活動義務」公司怒發聲

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女星Jessica（鄭秀妍）在2022年參加大陸節目《乘風破浪第三季》（浪姐3），事業再攀高峰，於當地有不少活動。然而，她近日卻驚爆因沒有履行商業活動義務，被合作方求償人民幣1310萬元（約新台幣5815萬元）。

▲▼Jessica驚傳遭求償5815萬！公司怒發聲。（圖／翻攝自Instagram／jessica.syj）

▲Jessica驚傳因缺席活動被告。（圖／翻攝自Instagram／jessica.syj）

有網友曬出杭州市余杭區人民法院在3月13日發佈的公告，內容指出因無法直接連絡Jessica，因此依法進行公告。公告中，Jessica被杭州炫步網路科技有限公司提告，要求退還預付款人民幣1000萬元（新台幣約4439萬元），並支付違約金300萬元（約新台幣1331萬元）及律師費10萬元（約新台幣44萬元），總計人民幣1310萬元。據悉，Jessica被控訴的內容為未履行商業活動義務，庭審時間定於2025年8月19日。

▲▼Jessica驚傳遭求償5815萬！公司怒發聲。（圖／翻攝自微博）

▲網友爆出Jessica挨告。（圖／翻攝自微博）

對此，Jessica的經紀公司Coridel在微博發表聲明，嚴正反駁表示：「相關內容均為無中生有、憑空捏造，不存在任何事實依據。此類虛假資訊包含惡意詆毀、人身攻擊及不實關聯等內容，已嚴重侵犯藝人的名譽權，對其個人聲譽與職業發展造成惡劣影響，同時也給藝人帶來極大精神困擾。」目前已委託律師蒐證。

▲▼Jessica驚傳遭求償5815萬！公司怒發聲。（圖／翻攝自微博／Coridel_Entertainment）

▲Jessica經紀公司聲明。（圖／翻攝自微博／Coridel_Entertainment）

