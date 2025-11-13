記者潘慧中／綜合報導

洗菜（王宇君）熱愛籃球，有「籃球女神」的封號，2021年更因參加《全明星運動會2》人氣再攀高峰。不時會和粉絲分享生活的她，近日便在社群網站上傳一系列海邊照，性感程度破表，至今已吸引1.5萬人按讚！

▲洗菜上傳海邊辣照。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）



照片中，可以看到洗菜身穿咖啡色蕾絲套裝，貼合身形的布料，自然展現出窈窕曲線。她上半身是穿平口短版中空背心，正中間開衩剪裁，剛好秀出纖細腰身和平坦小腹，造型在慵懶與迷人之間取得完美平衡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洗菜穿的衣服相當顯白。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）



洗菜下半身搭配同款式長裙，側邊從小腿一路延伸到腳踝的開衩設計，讓行走時多了輕盈感，若隱若現出纖細小腿。她腳踩一雙黑色尖頭繫帶高跟鞋，使整體看起來更俐落、比例更修長。

▲▼洗菜蜜桃臀型全展現。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）



事實上，洗菜之前上節目都會看到很多異性網友留言評論她的體重、外貌和身材，「說不在意是不可能的，但大部分的時候我都能笑笑的帶過，因為我足夠了解自己，也知道自己正在經歷的是什麼。」

▲洗菜用搞笑照結尾。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）



洗菜選擇專注於自己熱愛的舞台表現，「沒有太多的解釋，只希望大家能看見我的投入。」而讓她更感動的是，每天都有觀眾傳來正面鼓勵的訊息，「溫暖又有力量的加油，真好。謝謝你們喜歡我就是我。」