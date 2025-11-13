余祥銓拿捏邊界感！遭吐槽「懶理薔薔訊息」　爆料柔柔看光群組謎片

記者孟育民／台北報導

范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌，揭露王子（邱勝翊）背叛與他妻子偷情，掀起外界討論。結婚2年多的余祥銓、柔柔今（13日）替愛女「小元寶」舉辦2歲生日派對，提到與異性的邊界感，柔柔坦言老公不會放任自己跟的男生出國，：「他不可能接受，他有感情潔癖。」在旁的余祥銓則鬧說，如果是GD就可以。

▲▼ 余祥銓、柔柔替愛女舉辦生日派對，現場氣氛歡樂。（圖／記者黃克翔攝）

柔柔坦言，自從結婚後身邊男性友人也都是老公的朋友，「我們也不會單獨跟異性出去，一定會夫妻一起行動，要照顧小孩就更沒時間。」余祥銓也相當信任柔柔，從不會偷看IPAD，突爆料：「她都一直在看我的，她把我男生群組都看了，男生群組都傳一些A片，我每次起來手機都變靜音，她都點進去看光了。」雖然頻頻鬥嘴，但兩人對於邊界都有拿捏好分寸。

▲現場許多演藝圈好友來祝賀。（圖／記者黃克翔攝）

柔柔接著說，從未看過余祥銓手機有任何不妥當的內容，因為他都沒在回別人訊息，「有女生密他，但他都是工作，他最近跟薔薔主持，人家密都沒回，要問工作也都很久才回，他手機都沒在用，連他男生朋友都跑來找我。」余祥銓解釋：「我有時候在睡覺或是玩電動，過一下就忘記了。」