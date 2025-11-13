香港直擊／Disney+首度合作日本星達拓！人氣男團虧：我們是膽小鬼

記者吳睿慈／香港報導

Disney+年度原創內容發佈會今年移師來到香港迪士尼，13日盛大舉辦記者會，華特迪士尼公司亞太區總裁姜熡可開場揭開序幕，重大宣布未來將與CJ ENM展開創新合作，首次將 TVING的韓國內容帶到日本Disney+，不僅如此，日本戲劇、綜藝都有多方面發展，當日驚喜曝光首度與日本星達拓娛樂攜手，就連男神池昌旭、「福岡第一可愛美少女」今田美櫻也上演跨國戀愛，戲劇《Merry Berry Love》正在製作中。

▲Disney+發佈會上宣佈首度合作日本星達拓。（圖／記者吳睿慈攝）



日本星達拓娛樂首度與Disney+合作，派出旗下人氣男團Travis Japen打頭陣，7位成員前往美國展開夏日旅遊，松田元太、中村海人驚喜現身記者會，親自宣布旅遊實境秀確定於2026年在Disney+上架與粉絲見面。松田元太幽默劇透：「我們去的地方有些是遺址，還想說會不會有幽靈出來，雖然製作單位幫我們準備很多房間，但後來我們全部住在一起，因為我們成員是膽小鬼。」

中村海人也解釋，一路上有很多不同的挑戰，其中他們一起去登山，成員們雖然嘴上喊著「好累好累」，但最後還是成功登頂，「突然發現原來成員們毅力很強」。

▲松田元太、中村海人親自到場出席。（圖／記者吳睿慈攝）



Travis Japen對於美國不陌生，出道前就是在LA受訓，但有別於過去的旅遊經驗，松田元太解釋：「上次去時，是為了留學受訓而去，沒有確定前方的道路，是有點不安的情緒，但這次心情上就不同。」中村海人也說：「粉絲們很常問我們『到底我們感情有多好？』這個節目會公開我們友誼很好的秘訣，在美國經歷很多事，節目有很多有趣的部分。」

Disney+原創內容發布會，反映了平台與亞太地區新一代創意人才日益深化的合作關係，體現迪士尼正為Disney+的觀眾探索嶄新的世界與故事，並與在地最具才華與活力的創作者合作，從網路漫畫、漫畫、小說、遊戲到音樂中汲取靈感 ，帶來給觀眾僅有迪士尼才能打造的難忘娛樂體驗。