11月15日星座運勢／雙子座告白大膽嘗試 獅子座迎向豐盛未來
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：影響力大提升
感情：良好信用有助
財運：拓展收入業務
幸運色：紅色
貴人：巨蟹
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：突破傳統模式
感情：告白大膽嘗試
財運：懂投資有賺錢
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：工作心情愉悅
感情：曖昧變成相愛
財運：投資理智思考
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：天秤
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：主動結識朋友
感情：平衡雙方需求
財運：可得豐厚獲利
幸運色：藍色
貴人：金牛
小人：魔羯
金牛座 ♉
工作：提升團體士氣
感情：製造偶遇機會
財運：積極行動賺錢
幸運色：咖啡色
貴人：水瓶
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：領導有方合理
感情：桃花有貴人運
財運：業務獎金兌現
幸運色：黃色
貴人：處女
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：新創意有點子
感情：感情甜度上揚
財運：新的投資機會
幸運色：大紅色
貴人：天蠍
小人：處女
天蠍座 ♏
工作：試著大膽表現
感情：雙方難以抉擇
財運：財務評估特準
幸運色：玫瑰色
貴人：魔羯
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：得到老闆關愛
感情：用心熱情付出
財運：暫時先別進場
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：迅速抓住機會
感情：重視對方感受
財運：懷感恩得好運
幸運色：亮紅色
貴人：射手
小人：獅子
獅子座 ♌
工作：與同事好相處
感情：共度甜蜜時光
財運：迎向豐盛未來
幸運色：橘色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
射手座 ♐
工作：優化產線流程
感情：進入完美狀態
財運：善用稅收優惠
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
