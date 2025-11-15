ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
11月15日星座運勢／雙子座告白大膽嘗試　獅子座迎向豐盛未來

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：影響力大提升

感情：良好信用有助

財運：拓展收入業務

幸運色：紅色

貴人：巨蟹

小人：金牛

雙子座 ♊

工作：突破傳統模式

感情：告白大膽嘗試

財運：懂投資有賺錢

幸運色：棕色

貴人：天秤

小人：天蠍

天秤座 ♎

工作：工作心情愉悅

感情：曖昧變成相愛

財運：投資理智思考

幸運色：卡其色

貴人：雙子

小人：天秤

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：主動結識朋友

感情：平衡雙方需求

財運：可得豐厚獲利

幸運色：藍色

貴人：金牛

小人：魔羯

金牛座 ♉

工作：提升團體士氣

感情：製造偶遇機會

財運：積極行動賺錢

幸運色：咖啡色

貴人：水瓶

小人：雙魚

處女座 ♍

工作：領導有方合理

感情：桃花有貴人運

財運：業務獎金兌現

幸運色：黃色

貴人：處女

小人：牡羊

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：新創意有點子

感情：感情甜度上揚

財運：新的投資機會

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：處女

天蠍座 ♏

工作：試著大膽表現

感情：雙方難以抉擇

財運：財務評估特準

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：水瓶

雙魚座 ♓

工作：得到老闆關愛

感情：用心熱情付出

財運：暫時先別進場

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：迅速抓住機會

感情：重視對方感受

財運：懷感恩得好運

幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：獅子

獅子座 ♌

工作：與同事好相處

感情：共度甜蜜時光

財運：迎向豐盛未來

幸運色：橘色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

射手座 ♐

工作：優化產線流程

感情：進入完美狀態

財運：善用稅收優惠

幸運色：黑色

貴人：雙魚

小人：射手

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

