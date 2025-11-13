胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌！合體拍片「交換禮物」對話被挖

記者陳芊秀／綜合報導

范姜彥豐指控妻子粿粿婚內出軌，除了揭露王子（邱勝翊）背叛與他妻子偷情，週刊13日驚爆粿粿暫住胡釋安家，胡釋安暗助兩人相約。胡釋安爸爸胡瓜13日回應：「我不會知道……。」

▲胡瓜回應兒子胡釋安被指暗助粿粿出軌，眾人曾合作拍YT節目《下面一位》。（圖／翻攝自YouTube）

據《三立新聞網》報導，有關兒子胡釋安捲入粿粿婚變風波，胡瓜回應：「有沒有我都不會知道，我沒有跟安安住一起。」有關胡瓜YT節目《下面一位》曾找來兒子胡釋安與王子、粿粿、胡祖薇交換禮物，當時王子抽到粿粿準備的禮物，眾人對話如今再度被翻出，如今婚變醜聞延燒，胡瓜表示當時僅拍片合作，私下根本不認識。

▲王子當時抽到粿粿的禮物。（圖／翻攝自YouTube）





▲王子交換禮物被問「要公開了嗎」，當時對話再度湧入網友關注。（圖／翻攝自YouTube）

粿粿9月曾被拍到前往胡釋安和小禎所住的信義區大樓，《鏡週刊》13日報導，粿粿去的是胡釋安家。兩人因合作《全明星》建立好交情，胡釋安遭指提供自己住處讓粿粿能夠與范姜分居，並有地方與王子相約。

胡釋安的社群動態自9月底便沒有再更新，僅透過限動告知節目播出資訊，IG持續湧入網友質問「幫忙隱藏好玩嗎」、「請問為什麼要幫忙隱瞞」。