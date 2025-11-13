李多慧「衣服透視bra」高鐵站跳舞！超兇身材被看光 14秒片震撼萬人

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展兩年多，從樂天跳槽至味全龍之後，人氣始終居高不下。近日格外引起討論的是，她直接在高鐵左營站熱舞，單穿透視上衣的模樣辣翻大批粉絲。

▲李多慧穿透視上衣。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye、florescence._.2）



[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面中，可以看到李多慧放下一頭及腰長髮，穿著黑色短袖上衣，透膚布料若隱若現裡頭的內衣，貼身剪裁包覆出纖細腰身。她下半身則搭配一件熱褲，完美襯托出穠纖合度的大腿線條。

▲李多慧在高鐵站辣舞。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



李多慧在自己兩個Instagram帳號上傳不同視角的辣舞影片，雖然只有短短14秒，但已經吸引數10萬人朝聖按讚，大家都紛紛留言直誇：「連女生都愛看」、「太美了，這樣會讓司機不專心」、「多慧公主太辣了！」

▲▼李多慧模樣可愛又性感。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）



事實上，李多慧日前曾向《ETtoday星光雲》透露，雖然去年有去台灣很多地方旅行，但今年希望「可以到沒去過的地方探索」，她當時直言台灣很像自己的第二個故鄉，早已融入這裡的生活，日子過得相當充實。