年度最甜！抽《巧克力冒險工廠》音樂劇四人套票

活動小組／綜合報導

2025 年度最夢幻的音樂劇來了！羅德·達爾原著《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇首度登台！由美國百老匯與倫敦西區原班團隊打造的《巧克力冒險工廠》音樂劇，要帶觀眾走進充滿音樂與巧克力香氣的夢幻世界，ETtoday 特別邀請大家下載並登入新聞雲 APP，簡單回答問題，就有機會和親朋好友一起加入這場充滿驚喜、音樂與夢想的甜蜜冒險！



▲ETtoday 免費抽票！《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇四人套票等你拿。（圖／活動小組）

即日起至 12 月 8 日，只要打開《ETtoday 新聞雲》APP，參加「限時抽獎！《巧克力冒險工廠》音樂劇四人套票」活動，簡單行動三步驟：1. 回答問題、2. 填資料、3. 完成任務，就有機會抽中《巧克力冒險工廠》音樂劇四人套票，和好友一同迎接這場年度最甜的聖誕冒險！

《巧克力冒險工廠》音樂劇結合了魔術特效、奇幻舞台，以及百人國際團隊的華麗製作，將帶領觀眾走進一座會唱歌、會變魔法的巧克力工廠，打造全長約 2 小時 25 分鐘（含 20 分鐘中場休息）的夢幻體驗。

● 我也想加入夢幻聖誕冒險＞＞＞



▲由美國百老匯與倫敦西區原班團隊打造的《巧克力冒險工廠》音樂劇，即將於 12 月 17 日至 28 日台北流行音樂中心盛大開演。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

簡單三步驟，一起走進夢幻的巧克力世界吧：

限時抽獎！《巧克力冒險工廠》音樂劇四人套票 活動資訊

■ 活動期間：即日起，至 12 月 8 日 23:59 止。

■ 活動獎項：一人中獎，四人同行！

《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇 台北場（台北流行音樂中心）門票共 17 組（一組四張，價值 15,600～9,600 元）。

■ 演出地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段 99 號）

■ 抽獎場次/組數：

〇 12/18（四）19:30，共 7 組。

〇 12/20（六）11:00，共 5 組。

〇 12/21（日）11:00，共 5 組。

■ 活動步驟：

1. 下載並登入新聞雲 APP，綁定東森購物網會員。

2. 前往 APP活動頁面回答問題，並填寫正確個人資料。

3. 即可獲得抽票資格

想提高中獎機率的話，只要使用「個人邀請碼」邀請朋友參加活動，就有更多機會抽中喔！心動不如行動，快揪親朋好友一起參加！

● 立即開啟新聞雲 APP 完成任務抽票去＞＞＞

▲簡單三步驟！抽《巧克力冒險工廠》音樂劇四人套票，一人中獎，四人同行！（圖／活動小組）

■ 得獎公告：

將於 2025/12/9 公布於 APP 活動頁面，並同步以簡訊、email 通知得獎者後續兌獎事宜。

（請確認會員登入資料的手機號碼、email 正確及有效。得獎者請務必於兌獎時間內，依據得獎信件說明完成兌獎程序，逾期或資料錯誤者將視同放棄資格。）

※ 主辦單位保有修正、解釋、暫停或終止本活動之權利，如有未盡事宜，以主辦單位公告為準。

● 假日何處去？幫大家規劃好了年度最甜的聖誕冒險行程＞＞＞