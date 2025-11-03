《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇首登台！全台歡慶動起來

▲由美國百老匯與倫敦西區原班團隊打造的《巧克力冒險工廠》音樂劇，即將於 12 月 17 日至 28 日台北流行音樂中心盛大開演。

今年聖誕，最夢幻的魔法將甜蜜登台！由美國百老匯與倫敦西區原班團隊打造的《巧克力冒險工廠》音樂劇，即將於 12 月 17 日至 28 日台北流行音樂中心盛大開演，並於 2026 年 1 月 2 日至 4 日高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院接力登場！

這場結合魔術特效、奇幻舞台與百人國際團隊的華麗製作，將帶觀眾走進充滿音樂與巧克力香氣的夢幻世界，也掀起全台一波「巧克力嘉年華」熱潮，從甜點品牌、飯店住房到親子活動，全台共同迎接這場年度最甜的聖誕冒險！

一、「尋找金獎券！巧克力奇遇季」11/15 全台開跑

從 11 月 15 日起，《巧克力冒險工廠》音樂劇將與全台知名巧克力及甜點品牌攜手舉辦「尋找金獎券！巧克力奇遇季」！活動期間，民眾只要前往指定合作店家購買指定款甜點，就有機會抽中音樂劇門票優惠，讓大家在品嚐甜點的同時，也能體驗旺卡世界的魔法驚喜。

▲台北遠東香格里拉飯店特別推出 「《巧克力冒險工廠》音樂劇聖誕限定住房專案」，預訂歲末聖誕專屬的奇幻獻禮，創造永誌難忘的佳節故事。

二、台北遠東香格里拉飯店聖誕住房專案 × 馬可波羅酒廊聯名下午茶

為迎接這場聖誕奇蹟，台北遠東香格里拉飯店特別推出 「《巧克力冒險工廠》音樂劇聖誕限定住房專案」，入住即享專屬好禮，還有機會獲得獨家贈送簽名版限量「金獎券 Golden Ticket」！

同時，飯店旗下馬可波羅酒廊於 2025 年 11 月 15 日起至 2026 年 1 月 4 日，推出期間限定《巧克力冒險工廠》聯名主題下午茶，將音樂劇中的金獎券、高帽子、拐杖、糖果等重要元素巧思融入其中，呈現多款創意繽紛的巧克力茶點，限時登場、甜蜜加倍！

▲馬可波羅酒廊於 2025 年 11 月 15 日起，至 2026 年 1 月 4 日，推出獨家期間限定《巧克力冒險工廠》音樂劇下午茶，將音樂劇中的金獎券、高帽子、拐杖、糖果等重要元素巧思融入其中，呈現多款創意繽紛的巧克力茶點。費用：NT$1,280+10%/每組。訂位電話：(02)7711-2080。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

三、親子天下合作「未來親子 X 音樂劇」限定優惠

關注孩子教育與創造力的家長，也別錯過特別推出的 「未來親子 X 音樂劇專屬優惠」。即日起於未來親子學習平台 Mall 商城，指定購書滿 500 元，結帳輸入通關密碼 「chocolate」 即可現折 50 元！希望讓更多家庭透過音樂劇啟發孩子的想像力，從閱讀到劇場，一起體驗文化與創意的甜蜜旅程。

▲「未來親子X音樂劇專屬優惠」，即日起於未來親子學習平台 Mall 商城，指定購書可享專屬優惠，從閱讀到劇場，一起體驗文化與創意的甜蜜旅程。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

四、尋找 100 位小查理！登上夢想舞台共唱經典

想讓孩子擁有一輩子難忘的舞台體驗嗎？《巧克力冒險工廠》音樂劇特別推出 「尋找 100 個查理」合唱活動，邀請熱愛唱歌的小朋友登上舞台，親身參與百老匯製作的現場演出。孩子們將在最受矚目的謝幕橋段中，與「旺卡」一同演唱經典樂曲，成為全場最閃耀的焦點，親身感受燈光、音樂與掌聲交織的奇幻時刻。

入選的小朋友將獲得主辦單位提供的專屬練唱教材與排練指導，由專業團隊帶領，體驗「百老匯級演唱之旅」。不僅是一場表演，更是一份勇氣與夢想的禮物。

▲《巧克力冒險工廠》音樂劇招募 100 位喜愛唱歌的小朋友，與旺卡一起共唱經典。（圖／華文環球藝術娛樂提供）

「尋找 100 個查理」活動詳情與報名方式：

請上主辦單位「華文環球藝術娛樂（HUA Universal Arts Entertainment）」 官網，或致電 (02) 6623-6777 洽詢。



《巧克力冒險工廠》百老匯音樂劇演出資訊

羅德·達爾（Ronald Dahl）原著《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇

全球最受喜愛的經典故事化身為舞台奇蹟！

改編自羅德・達爾名著的《巧克力冒險工廠》百老匯魔幻音樂劇，由百老匯與倫敦西區原班團隊共同打造。結合奇幻舞台、魔術特效與百人國際團隊，帶領觀眾走進一座會唱歌、會變魔法的巧克力工廠——

一場充滿驚喜、音樂與夢想的甜蜜冒險，將成為今年聖誕最值得期待的節日盛事！

台北場

● 時間：2025 年 12 月 17 日（三）至 12 月 28 日（日）

● 地點：台北流行音樂中心（台北市南港區市民大道八段 99 號）

● 購票連結：KKTIX

高雄場

● 時間：2026 年 1 月 2 日（五）至 1 月 4 日（日）

● 地點：衛武營國家藝術文化中心 歌劇院（高雄市鳳山區三多一路 1 號）

● 購票連結：udn售票網

主辦單位：HUA 華文環球藝術娛樂（HUA Universal Arts Entertainment）

協辦單位：KKLIVE

演出製作：Broadway International Group

全球巡演代理：Broadway Asia