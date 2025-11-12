HBO原創《沙丘：預言》第2季 　今公布全新卡司

記者葉文正／台北報導



共8集的HBO原創影集《沙丘：預言》第2季已開始製作。該劇來自節目統籌Alison Schapker，在匈牙利、約旦和西班牙取景拍攝。第1季於今年獲得了4項艾美獎提名。

▲《沙丘：預言》紐約之前首映會，塔布（Tabu）(左)與李安。（圖／記者蕭采薇攝）



《沙丘：預言》設定於作家法蘭克赫伯特（Frank Herbert）所創造的廣闊《沙丘》宇宙中，保羅亞崔迪（Paul Atreides）誕生的10,000年前，故事聚焦於一對來自哈肯能家族的姊妹對抗一個能夠威脅人類未來的力量，並建立了稱為貝尼潔瑟睿德的傳奇教派。



新公布的卡司陣容包括Indira Varma（《Coldwater》、《不可能的任務：致命清算》）、Ashley Walters（《上層男孩》、《混沌少年時》、《Bullet Boy》）和Tom Hollander（HBO《白蓮花大飯店》、《Feud: Capote vs. The Swans》）。



回歸的卡司陣容包括艾蜜莉華森（Emily Watson）、奧莉薇亞威廉絲（Olivia Williams）、崔維斯費米爾（Travis Fimmel）、喬迪梅（Jodhi May）、莎拉-蘇菲布斯妮娜（Sarah-Sofie Boussnina）、Josh Heuston、Chloe Lea、潔德安努卡（Jade Anouka）、芙芮琳恩康寧漢（Faoileann Cunningham）、Edward Davis、奧菲辛德斯（Aoife Hinds）、Chris Mason、沙洛姆布律納-富蘭克林（Shalom Brune-Franklin）、潔西卡巴登（Jessica Barden）、Emma Canning、Yerin Ha、Barbara Marten以及Tessa Bonham Jones。



Alison Schapker 擔任影集擔任節目統籌及監製。Jordan Goldberg、Mark Tobey、Kevin Lau、Monica Owusu-Breen、Matthew King、史考特Z伯恩斯（Scott Z. Burns）及喬斯派茨（Jon Spaihts）擔任監製，並由布萊恩赫伯特（Brian Herbert）、拜倫梅里特（Byron Merritt）和基姆赫伯特（Kim Herbert）代表法蘭克赫伯特遺產擔任監製。凱文J安德森（Kevin J. Anderson）擔任共同製作人。這部影集也由HBO和Legendary Television共同製作，Legendary Television同時也是電影系列的製作方。《沙丘：預言》故事受到布萊恩赫伯特和凱文J安德森共同撰寫的小說《Sisterhood Of Dune》啟發。