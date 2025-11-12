簡廷芮IG被抓包「老公只出現三次」　出鏡率曝光掀討論

記者王靖淳／綜合報導

粿粿婚內出軌藝人王子（邱勝翊），而好友簡廷芮與王品澔也爆出私下互動曖昧，為此她與老公已雙雙發聲，強調彼此間沒有任何介入欺騙，消息一出，立刻掀起討論，甚至有網友在PTT發文討論，簡廷芮近期IG版面上面只出現三次與老公的合照，引發熱議。

▲簡廷芮被爆出疑似曖昧王品澔（圖右）。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

有網友在看了簡廷芮的IG版面後發現，她近期發布的36篇圖文中，老公賴冠儒只佔了三篇，其中兩篇還是在此次風波爆發後才上傳的，而唯一的另一篇則是父親節所分享的貼文。該名網友更進一步統計，簡廷芮IG版面的出鏡頻率是「小孩>王子>冠儒」，再來則是與她傳出緋聞的對象王品澔。

▲網友發文討論簡廷芮的IG版面。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

事實上，簡廷芮在爆出疑似出軌王品澔的傳聞後，老公賴冠儒立刻在社群發文力挺愛妻。他表示：「無論外界有多少紛擾，兩個人的相處與信任只有彼此最清楚。」並強調，「我們一直都很好，彼此間從沒有任何介入、欺騙。」在老公發聲後，簡廷芮也隨即轉發貼文，並坦言近期捕風捉影的評論，已對她的生活造成極大的影響。她表示，自己之所以保持沉默，是因為知道沒發生的事，澄清都澄清不完，並在文末感謝老公的信任及支持，希望一切儘早回歸平靜。