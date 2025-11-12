吳宗憲爆「粿王出軌」真正賠償金額！　勸粿粿淨身出戶：不要再掙扎

記者孟育民／台北報導

粿粿爆出婚內出軌，對象是男星王子（邱勝翊），周刊爆出范姜彥豐和粿粿協商談了近4個月，起初開出1600萬元的金額，但經過討價還價後，談成粿粿和王子一同負擔800萬元的和平協議離婚金額。吳宗憲今（12日）現身《綜藝OK啦》攝影棚，突脫口其實求償金額是1200萬元，「這種東西是有行情的，睡夢中大概是這樣，你要平息人家心中的怒火，加重一點因為你們三個都是好友，我們在愛情前誰不卑微。」

▲吳宗憲談到粿粿、范姜彥豐婚變。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自粿粿IG）



吳宗憲提到粿粿、范姜彥豐婚變，提前爆出「法院判決」，表示自己能提前看到未來，「法院約莫判決1200萬，是可以分期付款，不要再掙扎了，王（王子）先生就500，她（粿粿）700，因為房子就付了四百多五百，抵房子過給他，就淨身出戶。」他無奈表示，「就是怒火已經起來了，他們要上法院前不如給我一個電話，什麼都好了，我現在本身已經不在藝能界，藝能界的事情都太小了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳宗憲錄製 《綜藝OK啦》，力挺羅志祥、何美。（圖／記者黃克翔攝）

被問是否私下傳訊息關心粿粿？吳宗憲搖頭：「這時候要傳什麼？感情到最後只剩不甘心，彥豐你這麼帥，天涯何處無芳草，何必單戀一枝花？讓它過去沒事的。」吳宗憲認為異性之間要有邊界感，雖然他頻頻誇讚王子人很好，但也直言要回歸演藝圈很難，「比較難翻身，人設的話要三到五年才回得來。」