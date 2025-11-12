江蕙超寵粉「過年加碼唱5天」！　實名抽選制倒數開放登記

記者蔡琛儀／台北報導

天后江蕙今年暑假完成北高雙蛋共23場演唱會，面對買不到票的歌迷及還想再一睹天后風采粉絲的聲聲呼喚，宣佈將於明年2月20日至2月25日於台北小巨蛋舉行5場「【無,有】安可場」，此次特別選在春節開唱，希望能與大家在小巨蛋團圓，一起迎接新春到來。

▲江蕙春節將陪歌迷度過。（圖／寬宏藝術提供）

主辦單位寬宏藝術今也透露，目前演唱會節目製作部分，二姐與製作團隊正如火如荼進行及籌備中，雖然是這次是安可場，還是要給所有歌迷們最好的節目品質，安可場演唱會歌單與節目內容確認將會進行微調並加入過年喜氣的新元素，勢必能再次帶給大家感動與力量。

江蕙演唱會「【無,有】安可場」採「實名登記抽選制」，將於11月13日凌晨0點正式開放登記，抽選結果將於11月15日中午12點公布，中籤者需於11月16日晚上11點59分前繳費完成；未中籤者可參加第二次抽籤，第二次抽籤結果於11月18日中午12點公布，並需於11月19日晚上11點59分前完成繳費，購票詳情、流程與實名制規定請洽寬宏售票系統。

針對網路上有許多代購及不明售票網站，主辦單位特別提醒，所有票券僅限透過寬宏售票系統登記，請勿購買來路不明的票券，以免受騙。