許維恩生日「身邊不見王家梁」原因曝！飛出國慶祝脫了：第一次這樣

許維恩儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。11日迎來44歲生日的她，已低調出國度假，「第一次生日的當天沒有跟家人朋友特別慶祝～」，隨後曝光在杜拜解放比基尼的辣照，立刻吸引上千人按讚。

▲許維恩正在杜拜度假。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



照片中，可以看到許維恩隨興紮起頭髮，身穿米色比基尼，相當映襯她的膚色之外，豐滿北半球呼之欲出，深邃事業線全被看光光。戴上墨鏡、耳朵旁別著一朵花，渾身散發出濃濃的度假氛圍。

▲許維恩解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



許維恩感性地說，這是第一次在生日當天沒有和親友們相聚慶祝，雖然目前正在杜拜悠閒地散心，但家人們都有提早幫她過完生日了，「謝謝家人和朋友的理解和愛護。」

▲▼許維恩第一次在生日當天沒有和親友們相聚慶祝，但家人們都有提早幫她過完生日了。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



至於44歲的生日願望，許維恩希望大家都能平安健康快樂，「謝謝你們愛著我、支持著我、關護著我，我真的很感恩」，粉絲給的祝福她都收到了，「我身心靈都很滿足，也很快樂，我愛你們。」