ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

女偶像嫁歌舞伎演員！夫家來頭大
「3個方法」幫你戒掉熬夜　　
「J女郎」直播遭男子狂飆髒話
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

簡廷芮 王品澔 粿粿 黃明志 謝侑芯 劉真 辛龍 孫情

首部台劇登台北101點燈！曾敬驊、李沐驚喜宣布「南港辦見面會」

記者黃庠棻／台北報導

Netflix影集《如果我不曾見過太陽》昨（10）日在第62屆金馬影展舉行世界首映，首映票券在開賣當日即售罄，且昨日影廳座無虛席，足以見影集的熱門程度。主演群與製作團隊首度帶著作品在大銀幕上與觀眾見面，現場星光熠熠、氣氛熱烈。

▲▼《如果我不曾見過太陽：第1-2集》星光舞台活動，左起導演簡奇峯、蔣繼正、程予希、李沐、曾敬驊、江齊、製作人麻怡婷、編劇林欣慧。（圖／記者李毓康攝）

▲《如果我不曾見過太陽》出席金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

編劇林欣慧分享「大家在看影集的時候，理智上一定會希望他們不要在一起就好了，但體感上又會想要為兩人的愛情加油。這是我們想要創作這部影集的初衷。」製作人麻怡婷感性表示「這個故事教會我們的是『除了享受光明，也要接納黑暗。』且當編劇們把這個故事寫成劇本時，我也才感受到我已和劇中的角色變成朋友了，很怕辜負這個故事，自己也產生了需要完成這部作品的使命。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《如果我不曾見過太陽：第1-2集》星光舞台活動，左起導演簡奇峯、蔣繼正、製作人麻怡婷、編劇林欣慧。（圖／記者李毓康攝）

▲《如果我不曾見過太陽》出席金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

導演蔣繼正談到拍攝過程時透露「我們在拍攝時請了很多製造風雨的團隊來拍攝，務必要讓下雨的場景顯得很真實，最後的成品也符合我們期待的成果。」不過製作人麻怡婷則在旁補充「如果之後還有機會的話，希望可以許願不要拍那麼多雨戲，因為雨戲真的很難拍。」惹得旁人大笑。

▲▼《如果我不曾見過太陽：第1-2集》星光舞台活動，前排左起李沐、程予希、後排左一為曾敬驊、後排右一為江齊。（圖／記者李毓康攝）

▲《如果我不曾見過太陽》出席金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

曾敬驊被問到準備角色最困難的地方時，分享「以往比較沒有挑戰過需要一直切換時間線的角色，要呈現高中時期那種青澀、懵懂的時候，去找回高中時期的感覺其實最難。」

▲▼曾敬驊出席《如果我不曾見過太陽：第1-2集》星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

▲曾敬驊出席《如果我不曾見過太陽》金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

李沐則分享對於這部作很大的期待「在拍攝的時候，最需要克服的是自己的心魔，在拍戲時也一直提醒自己說這是一個很重要的故事，要盡可能地發揮自己的演技，觀眾才可能對這個故事有更多的關懷。兩年前的11月開拍這部影集，今天在金馬影展首映，對我來講有很特別的意義。」

▲▼李沐出席《如果我不曾見過太陽：第1-2集》星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

▲李沐出席《如果我不曾見過太陽》金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

程予希也透露「後面的集數會慢慢揭開芸蓁的家庭背景，可以看到芸蓁不那麼單純的眼神，所以在演高中生的角色時，可以用更成熟的角度來去詮釋。」江齊也分享自己在拍攝時的心情，說道「最大的挑戰是在一開始拍攝的時候因為角色的關係，沒有拿到完整的劇本，因此很期待粉絲們可以跟著品瑜一起找出整個故事的真相。」

▲▼程予希出席《如果我不曾見過太陽：第1-2集》星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

▲▼江齊出席《如果我不曾見過太陽：第1-2集》星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

▲程予希、江齊出席《如果我不曾見過太陽》金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

最後，曾敬驊也透露自己對於演戲的心境「我沒有一直想著要把每件事做好，但一定要盡力，剩下的就順其自然。反而每件事如果都追求把它做到好、做到完美，自己會覺得非常累。」

▲▼曾敬驊出席《如果我不曾見過太陽：第1-2集》星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

▲曾敬驊出席《如果我不曾見過太陽》金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

今（11）日也驚喜公布Netflix《如果我不曾見過太陽》即將於11月21日在南港Lalaport舉辦「Netflix 《如果我不曾見過太陽》聖誕約定同樂會」在聖誕節即將來臨之際，邀請粉絲朋友一起共襄盛舉。活動現場將引領觀眾一同回味劇中錯綜複雜的浪漫愛情故事，並進行一連串影集相關Q&A訪談、互動遊戲，以及為粉絲們特別準備的驚喜環節。

▲《如果我不曾見過太陽》金馬影展首映。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》金馬影展首映。（圖／Netflix提供）

不僅如此，Netflix《如果我不曾見過太陽》更與台北101合作，將於11月21日當天晚上6點到10點限定點亮台北101，成為首次登上台北101點燈打字的台灣影集。台北101將寫下《如果我不曾見過太陽》的專屬告白「如果我不曾見過太陽」、「你像黑暗中的太陽 成為指引我的曙光」一起在11月21日這天，點亮台北城的夜空。

▲《如果我不曾見過太陽》金馬影展首映。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》金馬影展首映。（圖／Netflix提供）

更加碼11月21日至11月23日（限定3日）於信義區ATT 4 FUN（台北市信義區松壽路12號）設置《如果我不曾見過太陽》主題限定裝置，歡迎演員與影集的粉絲蒞臨打卡體驗。

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》即將開播。（圖／Netflix提供）

Netflix暗黑校園懸疑影集《如果我不曾見過太陽》，劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊飾）的採訪。

▲《如果我不曾見過太陽》將在11月13日上線。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》即將開播。（圖／Netflix提供）

沒想到，周品瑜卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。《如果我不曾見過太陽》一部曲將於2025年11月13日Netflix全球獨家上線，二部曲預計於12月11日與觀眾見面。

▲《如果我不曾見過太陽》釋出主預告。（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》即將開播。（圖／Netflix提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

如果我不曾見過太陽曾敬驊李沐程予希江齊馬志翔姚淳耀石知田

推薦閱讀

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

8小時前

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

7小時前

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

8小時前

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

23小時前

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

18小時前

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

19小時前

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

23小時前

快訊／簡廷芮老公護妻發聲！「彼此間從沒有任何介入欺騙」

快訊／簡廷芮老公護妻發聲！「彼此間從沒有任何介入欺騙」

3小時前

快訊／小馬爆家醜律師聲明反擊「哥哥索討鉅款」　遭舉發吸金洗錢

快訊／小馬爆家醜律師聲明反擊「哥哥索討鉅款」　遭舉發吸金洗錢

7小時前

李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

7小時前

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

11/9 20:35

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

11/9 13:15

熱門影音

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常
男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
泫雅、龍俊亨泰國約會！被目擊「牽手.搭肩」＞＜#星光雲REELS

泫雅、龍俊亨泰國約會！被目擊「牽手.搭肩」＞＜#星光雲REELS
泫雅、龍俊亨機場牽緊緊！遇粉絲「大方打招呼」#星光雲REELS

泫雅、龍俊亨機場牽緊緊！遇粉絲「大方打招呼」#星光雲REELS
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

看更多

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前1219

不是普通朋友！　大馬警長：黃明志、謝侑芯「有超友誼親密關係」

28分鐘前11

「用身體換住宿」人設竟是經歷　AV女優淚揭童年黑暗史

1小時前0

新郎1年前秘密聯絡老婆偶像！婚禮當天「八點檔大咖男星」驚喜現身

1小時前10

短劇《還珠》被嫌「小燕子眼睛不夠大」　女星親回：媽媽給的沒辦法

2小時前51

天心50歲了！慶生「合身背心包出細腰」絕美狀態全被拍 私下影片曝

2小時前0

首部台劇登台北101點燈！曾敬驊、李沐驚喜宣布「南港辦見面會」

2小時前0

TRASH團長林頤原單飛回老家！　帥爸罕見曝光了

2小時前41

薔薔獨旅「很早就到登機口」卻沒趕上飛機！原因超糗：怎麼會這樣

3小時前30

電豹女韓援徐賢淑初登場驚豔　大讚薑母鴨想帶回韓國開店

3小時前932

快訊／簡廷芮老公護妻發聲！「彼此間從沒有任何介入欺騙」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴
    8小時前6848
  2. 簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現
    7小時前4024
  3. 專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了
    8小時前4228
  4. 台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！
    23小時前5632
  5. 辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」
    18小時前10617
  6. 劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應
    19小時前169
  7. 81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了
    23小時前
  8. 快訊／簡廷芮老公護妻發聲！
    3小時前1831
  9. 快訊／小馬遭舉發吸金洗錢　速發律師聲明
    7小時前126
  10. 李珠珢獲富邦悍將續約　惱人公主病神速痊癒
    7小時前2827
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合