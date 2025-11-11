首部台劇登台北101點燈！曾敬驊、李沐驚喜宣布「南港辦見面會」

記者黃庠棻／台北報導

Netflix影集《如果我不曾見過太陽》昨（10）日在第62屆金馬影展舉行世界首映，首映票券在開賣當日即售罄，且昨日影廳座無虛席，足以見影集的熱門程度。主演群與製作團隊首度帶著作品在大銀幕上與觀眾見面，現場星光熠熠、氣氛熱烈。

▲《如果我不曾見過太陽》出席金馬星光舞台活動。（圖／記者李毓康攝）

編劇林欣慧分享「大家在看影集的時候，理智上一定會希望他們不要在一起就好了，但體感上又會想要為兩人的愛情加油。這是我們想要創作這部影集的初衷。」製作人麻怡婷感性表示「這個故事教會我們的是『除了享受光明，也要接納黑暗。』且當編劇們把這個故事寫成劇本時，我也才感受到我已和劇中的角色變成朋友了，很怕辜負這個故事，自己也產生了需要完成這部作品的使命。」

導演蔣繼正談到拍攝過程時透露「我們在拍攝時請了很多製造風雨的團隊來拍攝，務必要讓下雨的場景顯得很真實，最後的成品也符合我們期待的成果。」不過製作人麻怡婷則在旁補充「如果之後還有機會的話，希望可以許願不要拍那麼多雨戲，因為雨戲真的很難拍。」惹得旁人大笑。

曾敬驊被問到準備角色最困難的地方時，分享「以往比較沒有挑戰過需要一直切換時間線的角色，要呈現高中時期那種青澀、懵懂的時候，去找回高中時期的感覺其實最難。」

李沐則分享對於這部作很大的期待「在拍攝的時候，最需要克服的是自己的心魔，在拍戲時也一直提醒自己說這是一個很重要的故事，要盡可能地發揮自己的演技，觀眾才可能對這個故事有更多的關懷。兩年前的11月開拍這部影集，今天在金馬影展首映，對我來講有很特別的意義。」





程予希也透露「後面的集數會慢慢揭開芸蓁的家庭背景，可以看到芸蓁不那麼單純的眼神，所以在演高中生的角色時，可以用更成熟的角度來去詮釋。」江齊也分享自己在拍攝時的心情，說道「最大的挑戰是在一開始拍攝的時候因為角色的關係，沒有拿到完整的劇本，因此很期待粉絲們可以跟著品瑜一起找出整個故事的真相。」

最後，曾敬驊也透露自己對於演戲的心境「我沒有一直想著要把每件事做好，但一定要盡力，剩下的就順其自然。反而每件事如果都追求把它做到好、做到完美，自己會覺得非常累。」





今（11）日也驚喜公布Netflix《如果我不曾見過太陽》即將於11月21日在南港Lalaport舉辦「Netflix 《如果我不曾見過太陽》聖誕約定同樂會」在聖誕節即將來臨之際，邀請粉絲朋友一起共襄盛舉。活動現場將引領觀眾一同回味劇中錯綜複雜的浪漫愛情故事，並進行一連串影集相關Q&A訪談、互動遊戲，以及為粉絲們特別準備的驚喜環節。

不僅如此，Netflix《如果我不曾見過太陽》更與台北101合作，將於11月21日當天晚上6點到10點限定點亮台北101，成為首次登上台北101點燈打字的台灣影集。台北101將寫下《如果我不曾見過太陽》的專屬告白「如果我不曾見過太陽」、「你像黑暗中的太陽 成為指引我的曙光」一起在11月21日這天，點亮台北城的夜空。

更加碼11月21日至11月23日（限定3日）於信義區ATT 4 FUN（台北市信義區松壽路12號）設置《如果我不曾見過太陽》主題限定裝置，歡迎演員與影集的粉絲蒞臨打卡體驗。

Netflix暗黑校園懸疑影集《如果我不曾見過太陽》，劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊飾）的採訪。

沒想到，周品瑜卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。《如果我不曾見過太陽》一部曲將於2025年11月13日Netflix全球獨家上線，二部曲預計於12月11日與觀眾見面。

