顏正國書法遺作曝！病末堅持寫出完美　「五十已過容顏老」敬人生

記者許權毅／台中報導

藝人顏正國上月因罹癌病逝，本月8日舉行告別式。今日正巧是更生美展開幕日，活動現場出現一幅顏正國書寫的字畫，主題以《五十容顏老》為題。摯友鋼鐵爸今日現身台中，替親同弟弟的顏正國領獎，談及顏正國創作時，已經開始生病，仍堅持要寫出最完美的作品，耗時數月才完成。

▲藝人顏正國書法遺作今起在更生美展展出，摯友鋼鐵爸今日到場代替顏正國領獎。（圖／記者許權毅攝）



顏正國寫下：「五十已過容顏老 孤獨半生情未了，不知何時春來到，草長鶯飛馬兒跑 我是凡人不是仙，遇事只能問蒼天，為何只許春回去，卻不容我再少年」。

▲▼顏正國遺作以《五十容顏老》為題。（圖／記者許權毅攝）



鋼鐵爸回憶，顏正國是在6月開始寫，已經是發病6、7個月，曾問他為何寫「五十已過容顏老」？顏正國淡定地說：「人生啦」。鋼鐵爸說，他在寫這字時，身體已經很虛，又寫不出他要的感覺，花了很久時間，這幅是他覺得最滿意的。

鋼鐵爸認為，阿國想表達的，好像是時間一直轉一直轉，我們人卻變老，不再少年，最後少年兩個字，又呼應他的電影作品《少年吔安啦》。

鋼鐵爸說，顏正國過世之後，想起這幅字，好像覺得冥冥之中知道一些事吧，一切都是安排好。其實昨天就下台中，好像是變成是他，替他領這個獎，殊榮歸他，他這輩子太精彩。

▲2025年更生美展主題為，以愛復歸—永無止息．愛無限。（圖／記者許權毅攝）



2025年更生美展「以愛復歸—永無止息．愛無限」今日在台中市大墩文化中心開幕，法務部長鄭銘謙親自主持。本次主題以銅雕設計呈現以「無限」、「愛心」、「8」為主，蘋果具象，作為敬謝師道概念，寓意在傷痕與悔悟之間，愛是唯一能穿越迷惘、接納破碎、重生復歸的力量。

更保協會台中分會說，顏正國曾於「才藝舍坊」接觸書法，省思過往、勉勵自我，出監後憑著堅持與熱情，他不僅屢獲獎項，更將所學書法技藝學以致用，至社區及台北少年觀護所教學回饋社會，啟發他人。自民國2015年起參加更生保護會更生美展迄今，每年皆入選為「藝術達人」。今年入選作品散詩「五十已過容顏老」，為顏正國生前最後遺作，詩文感喟如同他的人生縮影。顏正國以詩書留真情，以筆墨行動證明—更生之路，永不嫌遲，生命因悔悟而重生。

此次美展除展出台中監獄「才藝舍坊」學員創作，及台中區矯正機關收容人教化藝術作品外，也包括經由更生保護會台中分會輔導，並開過個展之出監藝術家黃銀呈先生書畫邀請展。

以及此次美展徵件入選藝術家梁台生先生、陳雪花女士、顏正國先生、張尚宇先生、林展立先生、徐立智先生、謝承璋先生、黃銀呈先生、賴啓源先生、劉鴻文先生、廖德武先生、莊進益先生、廖祥致先生、楊逸先生、朱國富先生等14名美展徵件入選作品47件。另台中監獄「才藝舍坊」學員創作，台中區矯正機關收容人教化藝術作品及台北監獄銅雕作品共計143件，總展出件數計190件，為歷屆件數最多。