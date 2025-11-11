F1賽場邊「辣妹淚崩」竟是郭書瑤！飛新加坡…從豪經艙降廉航原因曝

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她日前和好友鍾瑶一起飛去新加坡前，不只因故錯過班機，瞬間從豪經艙「降格變成廉航」，抵達當地看F1比賽後，還在場邊情不自禁地落淚。

▲郭書瑤在場邊落淚。



郭書瑤近日在社群網站透露，這是從去年就開始規劃的旅行，沒想到還沒出國就出狀況。原來是因為鍾瑶抓錯計程車的時間，只好重新買機票，「我們從豪經艙降格變成廉航。」

▲郭書瑤和鍾瑶錯過班機。



抵達新加坡後，郭書瑤和鍾瑶先是順利看到GD的演唱會，還享用了好吃的肉骨茶，並且第一次近距離觀賞F1比賽。結果看到賽車手本人後，兩人都感動到哭出來。

▲▼郭書瑤和鍾瑶一起看了GD演唱會和F1賽事。



有趣的是，原本心疼賽車手精神壓力都很大的郭書瑤，一聽到賽車手一年可以賺20億時，她瞬間收回眼淚，「那好像沒有那麼辛苦，他們錢好多喔！」

▲郭書瑤聽到賽車手一年可以賺20億後，瞬間收回眼淚。