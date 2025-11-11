ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

女偶像嫁歌舞伎演員！夫家來頭大
「3個方法」幫你戒掉熬夜　　
「J女郎」直播遭男子狂飆髒話
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

簡廷芮 王品澔 粿粿 黃明志 謝侑芯 劉真 辛龍 孫情

F1賽場邊「辣妹淚崩」竟是郭書瑤！飛新加坡…從豪經艙降廉航原因曝

記者潘慧中／綜合報導

郭書瑤儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她日前和好友鍾瑶一起飛去新加坡前，不只因故錯過班機，瞬間從豪經艙「降格變成廉航」，抵達當地看F1比賽後，還在場邊情不自禁地落淚。

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤在場邊落淚。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭書瑤近日在社群網站透露，這是從去年就開始規劃的旅行，沒想到還沒出國就出狀況。原來是因為鍾瑶抓錯計程車的時間，只好重新買機票，「我們從豪經艙降格變成廉航。」

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤和鍾瑶錯過班機。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

抵達新加坡後，郭書瑤和鍾瑶先是順利看到GD的演唱會，還享用了好吃的肉骨茶，並且第一次近距離觀賞F1比賽。結果看到賽車手本人後，兩人都感動到哭出來。

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲▼郭書瑤和鍾瑶一起看了GD演唱會和F1賽事。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

有趣的是，原本心疼賽車手精神壓力都很大的郭書瑤，一聽到賽車手一年可以賺20億時，她瞬間收回眼淚，「那好像沒有那麼辛苦，他們錢好多喔！」

▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）▲▼郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲郭書瑤聽到賽車手一年可以賺20億後，瞬間收回眼淚。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

郭書瑤瑤瑤鍾瑶

推薦閱讀

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

5小時前

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現！老公為2原因忍了 隱情曝光

5小時前

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

5小時前

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！　交往15年女友真實關係曝光

21小時前

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾要把心臟給她」 發誓「不再談戀愛不結婚」

16小時前

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

獨家／劉真離世5年　辛龍被爆國外結婚親自出面回應

16小時前

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了

21小時前

快訊／小馬爆家醜律師聲明反擊「哥哥索討鉅款」　遭舉發吸金洗錢

快訊／小馬爆家醜律師聲明反擊「哥哥索討鉅款」　遭舉發吸金洗錢

4小時前

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！　「每次露面都戴假髮」原因曝光

11/9 20:35

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚：平常有在做

11/9 13:15

李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

李珠珢獲富邦悍將續約！　來台不到1年6黑料纏身…惱人公主病痊癒

5小時前

快訊／簡廷芮老公護妻發聲！「彼此間從沒有任何介入欺騙」

快訊／簡廷芮老公護妻發聲！「彼此間從沒有任何介入欺騙」

43分鐘前

熱門影音

泫雅表演到一半突癱軟暈倒

泫雅表演到一半突癱軟暈倒
范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」

范姜彥豐直播「喝小王秘蜜粿果綠」　陶晶瑩傻眼「對他形象扣分」
唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮

唐美雲頂光頭超過10年　每次露面都戴假髮
Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常

Lulu直播甜喊漢典「老公」 「沒放閃」：是我們的日常
男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌

男人「當兵經」可以講30年！　一個眼神就能合唱空軍軍歌
泫雅、龍俊亨泰國約會！被目擊「牽手.搭肩」＞＜#星光雲REELS

泫雅、龍俊亨泰國約會！被目擊「牽手.搭肩」＞＜#星光雲REELS
泫雅、龍俊亨機場牽緊緊！遇粉絲「大方打招呼」#星光雲REELS

泫雅、龍俊亨機場牽緊緊！遇粉絲「大方打招呼」#星光雲REELS
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」

范姜彥豐現身天后闆妹直播 親嘗「小王秘蜜粿果綠」
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了

趙露思宣布成立新工作室 淚曝：以為無法再當演員了
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

歐陽妮妮想生三胎遭拒絕　張書豪扛家事+顧娃：很辛苦

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

泫雅放閃龍俊亨「為何戀愛老被抓包」！　「連公司都搖頭」對她喊：有點辛苦XD

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

看更多

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

即時新聞

剛剛
剛剛
30分鐘前21

薔薔獨旅「很早就到登機口」卻沒趕上飛機！原因超糗：怎麼會這樣

41分鐘前10

電豹女韓援徐賢淑初登場驚豔　大讚薑母鴨想帶回韓國開店

43分鐘前917

快訊／簡廷芮老公護妻發聲！「彼此間從沒有任何介入欺騙」

58分鐘前10

胡宇威核彈級前女友「穿他襯衫」挑釁！現任被狂踩地雷…崩潰咆哮

1小時前40

快訊／Perfume西脇綾香宣布閃婚！「老公是粉絲」嫁粉絲夢想實現了

1小時前30

辛龍重返樂壇發表兩新歌　「東方特快車」郭泰源仗義現身MV

1小時前10

快訊／《影武者》仲代達矢辭世！　享耆壽92歲…演黑澤明電影聞名

1小時前23

F1賽場邊「辣妹淚崩」竟是郭書瑤！飛新加坡…從豪經艙降廉航原因曝

1小時前0

贈票／《樂團祭》新世紀的決心門票！新聞雲APP限時抽

2小時前190

辛龍新歌痛訴喪妻5年心聲！　「瞬間的失去，彷彿是誰突然鬆手」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 簡廷芮、王品澔爆私情！粿粿「不當行為」外洩全因人妻大嘴巴
    5小時前6045
  2. 簡廷芮「曖昧王品澔對話證據」被發現
    5小時前4022
  3. 專訪／炎亞綸首揭交往阿本細節　講到內心傷痛眼眶紅了
    5小時前3823
  4. 台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！
    21小時前5632
  5. 辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」
    16小時前10617
  6. 劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應
    16小時前169
  7. 81歲巨肺歌手「搏命連唱3場」！　完勝世界紀錄：此生無憾了
    21小時前
  8. 快訊／小馬遭舉發吸金洗錢　速發律師聲明
    4小時前126
  9. 61歲歌仔戲天后頂光頭超過10年！每次露面都戴假髮
    11/9 20:35101
  10. 洪榮宏「隱居豪宅」罕公開破百萬觀看！胡瓜1舉動網讚爆
    11/9 13:1514
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合