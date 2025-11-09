宋逸民、陳維齡20年婚姻險告吹！　他認一度打算離婚：每天都在忍

記者孟育民／台北報導

宋逸民、陳維齡、吳東諺、白家綺、林道遠、靜香、周子寒、李又汝、鄭亦真、張文綺等藝人齊聚，今（9日）現身TVBS《聖誕音樂慶典》錄影，用愛分享滿滿聖誕祝福與感動時刻。談到夫妻間的愛與包容，宋逸民分享婚姻維持秘訣說：「愛是恆久忍耐，要忍耐很久，認識她的第一天到現在每天都在忍，如果不忍耐早就離婚了。」宋逸民坦承，其實兩人早年有離婚的打算，陳維齡結婚三天就受不了，是因為靠著信仰才撐下來。

▲▼宋逸民、陳維齡進棚錄製《聖誕音樂慶典》。（圖／記者李毓康攝）

而吳東諺、白家綺結婚至今7年，吳東諺接著爆料：「其實我跟我老婆結婚一個禮拜就想離婚，剛好第8天的時候，牧師、師母找了我們，信仰進入我們的婚姻。」

▲▼吳東諺、白家綺自爆昔日婚姻危機。（圖／記者李毓康攝）

被問到宋逸民、陳維齡是如何開導？白家綺說：「那時候他們也不知道我們想離婚，只知道我們那時候剛懷孕，剛公佈婚姻的消息，覺得我們工作、心理狀態有受到影響，所以邀請到他們家裡坐坐，是在很多對夫妻的分享下，我們的心就被感動了，就覺得夫妻在意見不合時可以一起禱告，婚姻是要從改變自己開始，然後要忍耐很久。」在旁的陳維齡忍不住補充：「她看到我才發現，原來師母連這個都可以忍耐。」