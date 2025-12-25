ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
林心如認與霍建華「沒想過會在一起」
90%病人「傷膝蓋主因」曝
蔡依林大巨蛋倒數6天「宣布好消息」
振永神斷句撩爆李沐：我喜歡妳...拍的照片　宋柏緯教喊「爽！」被讚超實用

記者蕭采薇／台北報導

台韓愛情電影《那張照片裡的我們》由韓星振永（Jinyoung）、李沐、宋柏緯與雙導演湯昇榮、鄭乃方驚喜現身，現場尖叫聲不斷！兩位男神不僅當場清唱片尾曲當聖誕禮物，宋柏緯更自爆在片場教了振永一個「超實用」的中文字「爽」，笑翻全場。

▲《那張照片裡的我們》宋柏緯(左起)、李沐、振永現身包場映後，分享拍攝幕後花絮。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲《那張照片裡的我們》（左起）宋柏緯、李沐、振永現身包場映後，分享拍攝幕後花絮。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

被問到教了韓國歐巴什麼中文？宋柏緯笑說：「就是『爽』這個字！因為這一個音節很簡單，卻能用在各種狀況表達心情，蠻實用的。」回憶起拍攝過程，宋柏緯坦言一開始擔心振永很高冷，沒想到第一天見面吃客家菜、喝點威士忌後就瞬間拉近距離。李沐在一旁附和：「我們都用食物溝通，振永歐巴吃起飯來相當熱情。」

▲《那張照片裡的我們》宋柏緯(左起)、李沐、振永現身包場映後，分享拍攝幕後花絮。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲振永為《那張照片裡的我們》苦學中文，坦言發音最困難。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永在片中飾演來台教跆拳道的「金教練」，他在特映會上重現電影中的經典撩妹台詞：「我喜歡妳…拍的照片。」那個故意的「神斷句」讓現場影迷聽了心癢癢，曖昧指數破表！導演鄭乃方透露，這句台詞是刻意安排的，利用金教練拆解中文句子的習慣，製造出美麗又心動的誤會。

▲《那張照片裡的我們》宋柏緯(左起)、李沐、振永現身包場映後，分享拍攝幕後花絮。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲李沐在《那張照片裡的我們》飾演相館的攝影師。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

女主角李沐為了這部戲，不僅與宋柏緯苦練客語兩個月，甚至練到「作夢都在講客語」，她還特地去學沖洗照片，在暗房待了一個多月感受角色生活。導演湯昇榮則爆料，李沐在片場經常拿著相機東拍西拍，手中握有大量「私藏花絮照」，當場拱她：「快點把照片交出來，我幫妳出電影攝影集！」

▲《那張照片裡的我們》宋柏緯(左起)、李沐、振永現身包場映後，分享拍攝幕後花絮。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲宋柏緯表示當初練了客語兩個月，連作夢都在講客語。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

《那張照片裡的我們》故事背景設定在1977年的桃園中壢，描述一名攝影師與韓國跆拳道教練在動盪時代下的跨國戀曲，全台熱映中。

▲《那張照片裡的我們》宋柏緯(左起)、李沐、振永現身包場映後，分享拍攝幕後花絮。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

▲李沐為《那張照片裡的我們》學習在暗房沖洗照片。（圖／瀚草文創GrX STUDIO提供）

 

那張照片裡的我們振永Jinyoung李沐宋柏緯

