名導李崗宣布新身份「親推2驚喜」　好友曾國城力挺：代表一種期待

記者黃庠棻／台北報導

知名導演、監製李崗再跨界，從電影導演、作家，現在直接化身主廚，推出「李家宴」的兩道招牌料理「老北京醬鴨」與「筍絲蹄膀」。這兩道菜源自李崗十多年來在自家廚房反覆研製的私房菜，不只主打經典手路菜，更把他對食物的記憶、想像與分享等等情感，完整濃縮進料理並端上餐桌。

▲李崗導演跨界當主廚。（圖／李家宴提供）

李崗這樣形容他心中的美味哲學「第一個好吃的是記憶，第二個是想像，第三個是分享。」他熱愛下廚，還曾為此出過一本書《下廚真好：李崗出菜》，也實際到廚師班扎實學了三個月料理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李崗笑說真正的「好吃」從來不只是味道本身，而是人生經驗累積出來的感受，像是49歲那年因扁桃腺反覆發炎，十天幾乎無法進食，終於能吞下第一口餃子時「那一口，是我吃過世界上最好吃的東西。」那是飢餓與身體記憶交織出的極致滋味。

▲李崗導演跨界當主廚。（圖／李家宴提供）

而記憶的味道，往往來自童年，李崗回憶，曾跟著慈濟回江西老家賑災、連續吃了八天素食，才突然懂了父親為什麼最鍾愛飯桌上那一碟雪裡紅，因為那是記憶中他家鄉的味道。至於第二個「想像」，他笑說現代人其實早就吃得比慈禧太后還好，真正讓食物變得迷人的，是那份「越吃不到、越想吃」的心理投射，就像電影剪接裡的蒙太奇。

而最後的「分享」，才是美味的完成式。就好像生日蛋糕再好吃，一個人吃，那美味也是有限的，大家一起分享、一起笑鬧，就算最後抹得滿臉都是，那一刻反而是蛋糕最有滋味的時刻。

▲李崗導演跨界當主廚。（圖／李家宴提供）

結合李崗的美味哲學，他今年正式跨界推出「李家宴」首發的兩道經典名菜，「老北京醬鴨」來自李崗對母親家鄉味的深刻記憶，遵循北方傳統繁複工法，歷經醃、炸、滷等多重工序，鴨皮Q彈、鴨肉細嫩，醬香沉穩而厚實，那股香氣就像老家廚房一樣，慢慢在空氣中擴散，讓人想要喝杯酒細細品嘗。

另一道「筍絲蹄膀」，則把江浙料理的細膩發揮到極致，嚴選肥瘦適中的蹄膀，慢燉至膠質豐潤、入口即化，再以老筍乾的酸香脆度平衡油脂，層次分明卻毫不膩口，紹興酒與冰糖慢慢收斂出醇厚湯色，讓人忍不住多吃碗飯，他們也像是年夜飯桌上最安靜卻最有存在感的那兩道菜。

▲李崗導演跨界當主廚。（圖／李家宴提供）

李崗親自下廚推出「李家宴」料理包，圈內好友一致掛保證。果陀劇場藝術總監梁志民笑說，自己多次到李崗家中作客「他們家的廚房永遠像一個不斷變化的魔術舞台，每一道菜都有他的用心與獨到之處。」更直言這次推出的年菜組合「就算是不認識崗哥的人，也能從菜裡直接嚐到他的性格與故事。」

演員兼主持人姚元浩則以《嗨！營業中》老闆視角現身吐槽「如果餐廳每道菜都像崗哥這樣做，食材成本一定會失控！」但也正因這份不計成本的堅持，讓他真心大讚「李家宴的料理，是那種一吃就忘不了的味道。」同樣跨足演藝與食品零售的主持人曾國城，則以前輩身份力挺李崗「『李家宴』這三個字，本身就代表一種對美味的期待。」