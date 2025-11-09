ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳漢典新婚三週…一開口超閃！
今晚變天！鳳凰「共伴效應」最劇時間曝
F4合體生變！朱孝天突宣布開新公司
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

范姜彥豐 張震 凌漢 安歆澐 劉德華 劉嘉玲 黃明志 鄭家純

粿粿王子「浴室裸擁照」被針孔偷拍？　徵信社提2關鍵疑點：容易失敗

記者田暐瑋／綜合報導

范姜彥豐公開指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，引發廣泛關注。隨著事件發酵，網路上流傳出一張疑似粿粿與王子的親密裸照，資深媒體人巫嘉芬指出，該照片的背景與粿粿家中的衛浴設備相似，但徵信社業者提出2關鍵，直言安裝針孔的可能性不高。

▲▼王子認找范姜彥豐協商「分期付款」遭網吐槽。（圖／翻攝自Facebook／王子 邱勝翊、Meigo粿粿）

▲王子認找范姜彥豐協商「分期付款」。（圖／翻攝自Facebook／王子 邱勝翊、Meigo粿粿）

對於網上瘋傳粿粿和王子的裸擁照，徵信社執行長謝智博曾否認相關報導，但資深媒體人巫嘉芬在節目中指出，該照片的背景與粿粿家中的衛浴設備相似，讓外界對照片的真實性產生懷疑。據《TVBS》報導，另名徵信社執行長詹哥分析了2個關鍵點，首先，針孔攝影設備需要隱藏於物品中，若家中突然出現多個新物品，就容易暴露行蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其次，針孔設備需持續供電，浴室插座的位置明顯，這也使得安裝針孔的難度加大，這些因素使得照片的來源存疑。儘管事件仍在持續發酵，當事人雙方尚未對流出的照片作出回應，范姜彥豐委託的徵信社執行長謝智博明確表示沒有發現任何裸照或影片，呼籲輿論不要過度渲染事件，並希望外界停止對三位當事人的傷害。

▲▼王子、粿粿「疑全裸相擁照」瘋傳。（圖／翻攝YouTube／57爆新聞）

▲巫嘉芬在節目《57爆新聞》上分享了一張網路上流傳的疑似王子和粿粿的親密照片。（圖／翻攝YouTube／57爆新聞）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

粿粿王子范姜彥豐

推薦閱讀

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡　律師揭調查現況

黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡　律師揭調查現況

7小時前

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭：形象非常扣分

范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭：形象非常扣分

11/8 13:46

朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了

朱茵被騙拍「大尺度三級片」！仙女形象一夕全毀　痛心：我被騙了

3小時前

紐約驚見「超帥外送員」竟是金馬影帝！　張震真實反應曝：我在忙，不要管我

紐約驚見「超帥外送員」竟是金馬影帝！　張震真實反應曝：我在忙，不要管我

11/8 15:44

陪好萊塢女星13年獲千億遺產！陸「最牛軟飯男」李春平76歲孤獨病逝

陪好萊塢女星13年獲千億遺產！陸「最牛軟飯男」李春平76歲孤獨病逝

9小時前

粿粿王子「浴室裸擁照」被針孔偷拍？　徵信社提2關鍵疑點：容易失敗

粿粿王子「浴室裸擁照」被針孔偷拍？　徵信社提2關鍵疑點：容易失敗

2小時前

網瘋傳吳亦凡「獄中身亡」！長期拒進食不治　微博0動靜疑造假輿論

網瘋傳吳亦凡「獄中身亡」！長期拒進食不治　微博0動靜疑造假輿論

5小時前

趙露思生日會爆哭！泣不成聲「以為沒辦法再當演員了」官宣1大事

趙露思生日會爆哭！泣不成聲「以為沒辦法再當演員了」官宣1大事

8小時前

虞書欣遇泰國國喪「穿亮藍色性感禮服」！　泰網傻眼開轟：太不尊重

虞書欣遇泰國國喪「穿亮藍色性感禮服」！　泰網傻眼開轟：太不尊重

4小時前

黃立成炒幣慘負債4.6億元　自爆1原因狠拒徐若瑄床戲「15年沒片拍」

黃立成炒幣慘負債4.6億元　自爆1原因狠拒徐若瑄床戲「15年沒片拍」

3小時前

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光　8年前發掘她進演藝圈

趙露思新經紀人是「前東家CEO」！超硬背景曝光　8年前發掘她進演藝圈

3小時前

范姜彥豐婚變上直播「舉動遭陶晶瑩質疑」！　天后闆妹霸氣承認力挺男方

范姜彥豐婚變上直播「舉動遭陶晶瑩質疑」！　天后闆妹霸氣承認力挺男方

4小時前

熱門影音

劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了

劉嘉玲聽男偶像禁愛傻眼了
明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！

明道張韶涵重現《天國的嫁衣》　時隔21年合體根本沒變！
李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人

李千娜爆哭送別顏正國　承諾：盡力守護你的家人
歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折

歐陽妮妮想生三胎　張書豪拒絕：快樂會打折
Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆

Lulu下廚「出包超ㄎ一ㄤ」　陳漢典甜誇：完美老婆
薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

薔薔談和王子0互動　聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場
小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵

小S女兒Lily看媽媽得獎：以她為榮　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵
45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了

45歲明道再跳〈迷魂計〉　「初代霸總」單均昊回來了
被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連

被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連
張書豪「求抱兒子」 歐陽妮妮「1理由」拒絕XD

張書豪「求抱兒子」 歐陽妮妮「1理由」拒絕XD
馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」

馮德倫表白舒淇：我以妳為傲　自嘲在家「遭老婆家暴」
郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」

郭源元跟王子玩過狼人殺　淡定看粿王「Threads很好看」
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

姜河那接受「女友和異性去旅行」　Rain脫口「瘋了嗎」開演情境劇

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

Lulu登記結婚…爸媽感動落淚！　陳漢典超緊張「連住址都忘記」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

顏正國癌逝..李千娜愕然：我們這麼親　與黃尚禾聊到哭「我們的緣分他給的」

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

王傳一乖乖入伍「醫生爸早知體位正常」　自豪拍《莒光園地》：退伍拍就要收錢了

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

黃尚禾哽咽憶顏正國：教會我誠懇做人　李千娜爆哭道別「盡力守護你的家人」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

護理女神猝死命案！黃明志否認2罪　被驗4毒品陽性遭轟「在隱瞞什麼？」

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

伊能靜和兒子合唱〈情非得已〉　想跟哈林買版權..恩利：這還要？

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

陶晶瑩模仿粿王「好好玩喔」曖昧對話　批她：吃人夠夠！..想找范姜上節目聊

看更多

【命懸一線】狗狗腳懸空掛在行駛車邊緣　騎士急攔車救援

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前0

金馬影帝黑馬！許瑞奇「激瘦11kg」演變裝皇后　直男穿辣妹裝意外愛：滿涼的

17分鐘前0

42歲金雞獎影帝奪視帝大滿貫！宣布休息「暫停接戲」私下有反差萌

35分鐘前0

宋逸民、陳維齡20年婚姻險告吹！　他認一度打算離婚：每天都在忍

53分鐘前0

導演喊Action前硬要「等20秒」！　張孝全再拚影帝：他當場頓悟了

1小時前0

唐振剛自首閃兵首露面「現身禱告」！牧師宋逸民陪面對：希望大眾給機會

1小時前0

汪蘇瀧斥私生飯4罪狀！「遭高速追車」揭驚恐影片…宣布重大決定

1小時前20

陳漢典新婚三週…一開口超閃！　曝「夫妻私下互動」跟LuLu比啾咪

1小時前15

F4下個月開唱「傳沒有朱孝天」！　相信音樂證實：F3＋阿信共同策劃

2小時前37

F4合體生變！　朱孝天突宣布開新公司「結束了一些不好的事情」

2小時前10

SJ銀赫、利特驚喜來台錄影！神童跟著飛打卡「出發」　行蹤曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黃明志口供曝光！謝侑芯「進廁所神秘30分鐘」卻身亡
    7小時前3836
  2. 范姜彥豐婚變上直播「1舉動不OK」！　陶晶瑩搖頭
    11/8 13:463043
  3. 朱茵被騙拍王晶三級片！劇情全是激情大尺度
    3小時前125
  4. 紐約「超帥外送員」竟是金馬影帝
    11/8 15:44202
  5. 陪好萊塢女星13年繼承千億遺產！「最牛軟飯男」李春平病逝
    9小時前2022
  6. 粿王「浴室裸擁照」被針孔偷拍？徵信社提2關鍵疑點
    2小時前108
  7. 網瘋傳吳亦凡「獄中身亡」！長期拒進食不治
    5小時前123
  8. 趙露思生日會爆哭！泣不成聲「以為沒辦法再當演員了」
    8小時前125
  9. 虞書欣遇泰國國喪「穿亮藍色禮服」！
    4小時前124
  10. 黃立成炒幣慘負債4.6億元　自爆1原因「15年沒片拍」
    3小時前1811
ETtoday星光雲

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合