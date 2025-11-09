粿粿王子「浴室裸擁照」被針孔偷拍？　徵信社提2關鍵疑點：容易失敗

記者田暐瑋／綜合報導

范姜彥豐公開指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，引發廣泛關注。隨著事件發酵，網路上流傳出一張疑似粿粿與王子的親密裸照，資深媒體人巫嘉芬指出，該照片的背景與粿粿家中的衛浴設備相似，但徵信社業者提出2關鍵，直言安裝針孔的可能性不高。

▲王子認找范姜彥豐協商「分期付款」。（圖／翻攝自Facebook／王子 邱勝翊、Meigo粿粿）

對於網上瘋傳粿粿和王子的裸擁照，徵信社執行長謝智博曾否認相關報導，但資深媒體人巫嘉芬在節目中指出，該照片的背景與粿粿家中的衛浴設備相似，讓外界對照片的真實性產生懷疑。據《TVBS》報導，另名徵信社執行長詹哥分析了2個關鍵點，首先，針孔攝影設備需要隱藏於物品中，若家中突然出現多個新物品，就容易暴露行蹤。

其次，針孔設備需持續供電，浴室插座的位置明顯，這也使得安裝針孔的難度加大，這些因素使得照片的來源存疑。儘管事件仍在持續發酵，當事人雙方尚未對流出的照片作出回應，范姜彥豐委託的徵信社執行長謝智博明確表示沒有發現任何裸照或影片，呼籲輿論不要過度渲染事件，並希望外界停止對三位當事人的傷害。

▲巫嘉芬在節目《57爆新聞》上分享了一張網路上流傳的疑似王子和粿粿的親密照片。（圖／翻攝YouTube／57爆新聞）