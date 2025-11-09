范姜彥豐婚變上直播「舉動遭陶晶瑩質疑」！　天后闆妹霸氣承認力挺男方

記者孟育民／台北報導

粿粿與范姜彥豐的婚姻糾紛近日引發熱議，藝人陶晶瑩日前談論此事，直言婚姻中的私事不應成為出軌的藉口，但她也對范姜彥豐在「天后闆妹」直播飲用了名為「小王秘蜜粿果綠」的飲品，並露出笑容稱「好喝耶！」認為此舉對形象扣分。對此，天后闆妹也現身留言區，除了霸氣挺范姜彥豐，也直接承認：「那杯飲料是我給的，我承認。」





▲天后闆妹承認飲料是自己拿給范姜彥豐的。（圖／翻攝自IG）

陶晶瑩在節目中指出，這樣的行為容易被外界解讀為「消費自己的婚姻與傷痛」，甚至將風波轉化為娛樂效果，對形象來說無疑是扣分。但她也語帶保留，認為范姜彥豐可能是因直播中臨時被Cue，不得不順勢配合，藝人在面對突發狀況時常處於兩難，「太冷靜會被說沒情緒，太配合又被批評炒作話題。」

針對此次事件，陶晶瑩進一步分析王子與范姜彥豐兩人面對風波的態度差異，王子選擇低調沉默，避免進一步爭議，而范姜彥豐則透過直播主動掌握發言權，採取高曝光度的方式。陶晶瑩表示，在社群媒體時代，「沉默已不再是有效的危機處理手段」，但若表態時機或語氣拿捏不當，反而可能造成形象反噬。

▲陶晶瑩先前在節目談論此事。（圖／資料照／攝影中心攝）

而天后闆妹邀范姜彥豐上直播掀起外界討論，她用行動支持，獲得網友大量支持，但也有人開酸，認為她在蹭流量，不過她也不甘示弱回擊：「角色互換的時候，女人只會說家庭主婦最偉大，女人啊別忘記自己的不容易，別把聖女蕃茄心態變成爛西瓜， 你體會的是角色不易，而不是性別不易。」