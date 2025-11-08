出國搭商務艙遭酸「大谷老婆還用iPhone13」！鄭家純神回覆被讚爆

記者潘慧中／綜合報導

鄭家純儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她近日便在社群網站記錄搭乘航空公司歐洲線商務艙的心情，未料，事後竟被酸民批評「看看人家大谷翔平的老婆還在用iPhone13」，但她看了也絲毫不內耗地回應了。

▲鄭家純搭商務艙被酸。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



鄭家純上傳了航空公司從台北飛羅馬、倫敦飛台北的10K座位，她細膩地分析，前者那台除了跟其他歐洲線的機型不同，還有置物櫃，空間也更寬敞，「更平整好睡，不會中間凸一塊或空一塊的感覺。」

▲鄭家純分享商務艙的內部照。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



沒想到，事後引來部分網友酸言酸語地批評：「看看人家大谷翔平的老婆還在用iPhone13，就妳還在那邊炫耀！」鄭家純看到後，也展現高EQ回應，「好，我會請我先生檢討為什麼他不是大谷翔平。」

▲▼鄭家純日前和老公一起去歐洲玩。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



隔天，鄭家純特地截圖這則留言，並另外發文表示：「發文評價商務艙被罵怎麼辦？經營粉專不內耗很簡單，已讀亂回就好了。」展現幽默應對酸民的一面。