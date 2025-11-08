Rain談邊界感：不讓女友與異性出遊！　脫口「瘋了吧」好感度爆棚

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王Rain與女神金泰希結婚多年，他經營個人YouTube頻道有成，近日，邀請演員金英光、姜河那、姜泳錫到節目作客，聊到是否能接受另一半與一大群男、女混合好友們出遊？所有人一致表示「不可能」，只有姜河那想了一下認為「可以」，此時，Rain說出自己的看法「就算是沒結婚也不行」，獲得讚賞聲「好感度大升」、「邊界感真的很重要」。

▲▼Rain被問到能接受女友與異性出遊嗎？他傻眼脫口「瘋了吧」，接著問「這什麼問題」，好感度爆棚。（圖／翻攝自YouTube）



Rain近日在頻道上聊起「邊界感」，當被問到能否接受另一半與一大群男、女混合好友們出遊？他先是反問「瘋了嗎？」激動地表示「不可能，怎麼可能會有人覺得可以」，在聽到姜河那表示「可以接受」，他更是震驚並解釋「就算沒有結婚也不行」，認為女友若是獨自與自己認識的好友們出去旅行，很容易就看對眼，再加上若是男性友人條件很好，更有可能出事。

▲▼姜河那表示可以接受女友與一大群男女混合的異性好友出遊，Rain傻眼。（圖／翻攝自YouTube）



場上3人一致認同「不能接受女友與異性好友們出國」，姜河那則解釋「反正女友要劈腿，遲早就會劈腿」，Rain才解釋自己年輕時候確實也有這樣想過，「但是一想到自己一個人在家，女友卻跟去旅行，和她的男生好朋友們，而且男性朋友們長得跟金英光一樣帥又高」，心理上確實沒辦法接受，金英光也認為「如果女友硬說她要去，我覺得我會心裡不好受。」

▲▼Rain表示「無法預測會發生什麼事」，金英光與姜泳錫同樣無法接受。（圖／翻攝自YouTube）



這段談話掀起熱議，其中有粉絲大讚Rain很有邊界感，也有人認為Rain的意思是「不要考驗人性」，但也有人表示很欣賞姜河那「給彼此尊重和空間」，不過，有部分網友則表示姜河那太單純，台灣網友笑虧「久了就變成范姜與Andy」。