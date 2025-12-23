王ADEN遭炎上「丟失跨年演出」！　Lulu震驚發聲、TRASH出面緩頰

記者孟育民／台北報導

歌手王ADEN因在高中聖誕活動表演時，遭到女學生打斷演出，當場臭臉走到一旁蹲下拒唱，事後還發布影片擺出謎之表情，導致女學生遭到網暴，風波持續延燒，更因此丟失台北跨年演出機會。Lulu、陳明珠、黃偉晉、TRASH今（23日）出席《2026超級巨星紅白藝能大賞》活動，談到此事，Lulu也發表看法。

▲《2026超級巨星紅白藝能大賞》主持人亮相媒體探班。（圖／記者周宸亘攝）

王ADEN事件持續延燒多日，形象重挫、跌落谷底，更痛失台北跨年演出機會。Lulu第一時間相當驚訝，但她站在客觀的角度說：「我覺得沒有一個人是絕對錯，不要去炎上王ADEN也不要去炎上粉絲，他們彼此都沒有惡意。」一旁的TRASH緩頰：「大家都要有愛啦！這個社會最需要的就是包容、愛。」但也說如果遇到粉絲鬧場也會繼續演出，不會受到影響。

▲Lulu理性看待王ADEN爭議。（圖／記者周宸亘攝）

Lulu認為確實舞台上難免會出現各種狀況，「確實在歌手的身分考量會有危險的疑慮，以粉絲的角度，如果她真的跳得很好，也表現的很棒，那是不是兩邊我們都可以互相尊重一下。」偉晉被問到遇到類似情況會如何處理？他笑回：「我不會生氣啦！我的歌都是比較抒情，如果大家要上來熱鬧，我是也很開心。」