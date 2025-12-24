邱宇辰出道20年陷憂鬱「靠心靈課程走出」　演BL翻紅竟因零選擇！

記者黃庠棻／台北報導



menomeno及日京山風創辦人張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持全新Podcast節目「好丫」持續熱播。本週邀來主演BL劇《關於未知的我們》而爆紅的邱宇辰擔任來賓暢聊，他自剖心境，從面對那種「沒有未來」、「自責表現」的掙扎，到如今更懂得善待自己。

▲張景嵐Podcast節目「好丫」嘉賓邀來邱宇辰。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

張景嵐與邱宇辰擁有十幾年交情，看著好友翻紅現象這麼形容「演藝之路真的是高潮迭起！超級佩服他的心臟！」邱宇辰今年出道邁入20年，年僅15歲小鮮肉從綜藝節目出道，他回憶「像是一半的楚門世界的感覺，所有生活、言行舉止，在中學之後就被看著直到現在，當時沒有辦法調適、只能接受，所以產生憤恨不平，一直被逼迫著長大、進入社會學習禮貌，一切都還懵懵懂懂。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張景嵐Podcast節目「好丫」嘉賓邀來邱宇辰。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

這一路載浮載沉的過程，也讓邱宇辰變得患得患失，更一度想去餐廳打工，他對當年的自己感謝著「心疼自己那時候的堅強，很堅持在做可能沒有未來的事，不知道做什麼只能持續做，不知道終點在哪，原來以前的堅持總有一天一定會有特別的人出現，看到你都是為了此時此刻的現在，很謝謝小時候的我，一股傻勁地往前衝。」為此也曾陷入嚴重的情緒低潮，透過心靈課程來尋找自己走出來。

▲邱宇辰出道20週年推出新歌。（圖／百鴻揚娛樂提供）

從自我否定到如今一切泰然，邱宇辰懂得與自己相處「改變開始嘉許自己，我比較可以享受任何當下，自然坦然面對一切。」而最大轉捩點在於當時毫無退路的情況，BL劇的邀約出現了，他只能「零選擇」接下演出「BL角色很像那時候的我，他的經歷我有同感，看故事的時候就一直哭 ，把這機會當作是放手一搏！」

▲邱宇辰出道20週年推出新歌。（圖／百鴻揚娛樂提供）

而人際關係相處上，邱宇辰也有所體悟「我以前是毫無保留的付出型。現在懂得還是要保護自己，不要一次梭哈。」邱宇辰相當孝順，原來從小就是被奶奶照顧長大，奶奶看到孫子有成就在電視上演戲，去菜市場買菜時還會與大家分享。

▲邱宇辰出道20週年推出新歌。（圖／百鴻揚娛樂提供）

如今奶奶已經到了天堂，邱宇辰至今仍相當感念「奶奶過世之後，雖然很痛苦，但內心浮現謝謝，感謝養育之恩、這麼疼我，告訴我要去成為好的人，她的教誨一直在我心中，想給她看到很不錯的獎項！」他把跟奶奶的合照帶在身上，只要遇到低潮、想念就會看看照片為自己打氣。

▲邱宇辰出道20週年推出新歌。（圖／百鴻揚娛樂提供）

目前未婚的他，被問到理想對象，邱宇辰答覆「需要無條件支持我做我想做的事情，我就會想跟他長期走下去，30歲以前 想要變成對方想要的樣子，現在要找比較可以舒服相處、快樂就好。」

▲張景嵐Podcast節目「好丫」嘉賓邀來邱宇辰。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

張景嵐公開為邱宇辰開出徵友條件「你需要被一個善解人意、情緒穩定的人追！」他則大方搭腔「歡迎！」關於這集更多精彩、完整的對談內容，敬請鎖定「好丫」Podcast、官方YouTube頻道。