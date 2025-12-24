「殺人犯父母該不該跪」掀論戰！　蕭彤雯點出現實：沒人想養出兇手

記者田暐瑋／綜合報導

27歲張文在台北火車站、誠品南西犯下丟擲煙霧彈、殺害3人的隨機攻擊事件，造成3名無辜路人死亡、11傷悲劇，他的父母23日出面代兒下跪道歉，引起外界兩派聲浪，前主播蕭彤雯直言，沒有父母養育孩子是為了教出殺人犯，但「身為父母，難辭其咎」。

北捷中山兇手的父母代替兒子出面道歉，外界出現不同聲浪，有人認為是媒體逼迫：「當年OO父母都不用跪，為什麼現在XX父母要跪？」蕭彤雯表示這並非真相，「當年也有跪。當時要他們跪的，是圍觀民眾。」當年因圍觀民眾憤怒呼喊，兩位老人家當場下跪，老父親更是在跪地狀態下，哽咽念完手中的道歉聲明，這一畫面至今仍讓人感到遺憾與沉痛。

▲張文釀4死11傷，遺體今解剖，張父、張母下跪道歉。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



對於近日類似事件中兇手母親的行為，有人指出她曾在三年間資助兒子80多萬元，認為應承擔一定責任，但蕭彤雯認為，作為母親，難以預料自己的資助會被用於策劃如此令人髮指的案件，「但他們有沒有責任？還是那句話：身為父母，難辭其咎。」

至於兇嫌父母是否需要下跪道歉，每個人觀點不一，蕭彤雯呼籲，「我只是覺得在留言批評之前，至少功課要做清楚：有跪就是有跪，沒跪就是沒跪。連隨手就查得到的資訊都懶得查，寫東西全憑情緒，這樣的發言到底有什麼可看的價值？」

▲蕭彤雯。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

