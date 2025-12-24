記者陳芊秀／綜合報導

陸劇男神徐開騁在2019年演出甜寵劇《奈何BOSS要娶我》爆紅，然而2022年8月遭前女友張天愛控訴是劈腿慣犯，酒後亂性向女方求原諒的錄音檔都被爆出，重挫演藝事業，連電影戲份都被剪光後上映。而他24日被爆出新戀情，與女子親密互動被狗仔直擊。

▲徐開騁因《奈何BOSS要娶我》爆紅，2022年爆出劈腿醜聞。（圖／翻攝自微博）

據已曝光影片，徐開騁連續兩天開車接送女子回到家中，並在晚餐時主動幫女方背包包，結束後一起返家。過了幾天後，他被拍到晚上載著同位女子前往按摩店，結束後再次返回家中。兩人同進同出被解讀新戀情，但截至目前為止，徐開騁尚未對此做出任何回應。

▲徐開騁被女友張天愛（右）控劈腿古力娜扎，古力娜扎不知情下誤當小三。（圖／翻攝自微博）

▲徐開騁被拍到與女子一同外出、接送返家，疑似有了新戀情。（圖／翻攝自微博）



徐開騁曾是台灣男星明道工作室旗下藝人，爆紅時星途備受各界看好，然而2022年爆出劈腿醜聞。他先被拍到在古力娜扎香閨過夜，隨後女星張天愛公開錄音檔怒控劈腿，音檔中他坦承自己在朋友家酒後亂性，所以跟一個女孩子上了床，為此不斷向張天愛道歉，而古力娜扎也才知道自己被騙。他的男神形象頓時重挫，被陸網貼上「渣男」標籤，隨後演出戲劇產量驟減，今年則有參加綜藝節目《演員請就位第3季》。