許允樂甜揭求婚細節！　「李玉璽穿西裝抱吉他」感動她

許允樂今年初證實與小她6歲的歌手李玉璽交往，小倆口在17日驚喜宣布結婚喜訊，正式邁向人生新階段，消息曝光後喜獲一票祝福，今（23）日她也在社群限動發文，分享求婚當天的細節及甜蜜合照。

許允樂透露，這場求婚驚喜發生在12月13日，當天她外出進行演講工作，對於即將發生的事情毫不知情。沒想到就在「演講結束回家就被求婚了」，這場精心策劃的求婚，完全在她意料之外。原本以為只是結束工作後平凡回家的一天，殊不知家中早已佈置好浪漫場景等她歸來，這突如其來的幸福爆擊，讓她既驚喜又感動。

談到求婚當晚的細節，許允樂回憶說道，當她回到家後，才發現家裡好多人，至親好友們早已齊聚一堂。不僅如此，她描述當時家中氣氛唯美，樓梯上還有漂亮的蠟燭燈。當她順著燭光走上樓時，看見了策劃這場驚喜的李玉璽，「穿西裝抱著吉他的男朋友」，這份細膩讓許允樂瞬間融化。

面對李玉璽如此用心的安排，以及親友們的熱情助攻，許允樂在限動最後感性地寫下：「謝謝老公，謝謝朋友們」，道盡了對另一半的深情以及對親友們的感激之意。