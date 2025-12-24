廣末涼子遭簡易起訴「娛樂圈沒棄她」　復出螢光幕時間點曝

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星廣末涼子今年4月在高速公路發生追撞車禍，當時車速185公里，引發社會譁然，12月22日被東京簡易法院以《汽車駕駛處罰法》違反罪名簡易起訴，而簡易起訴的依照往例，被告支付不超過100萬日圓的罰金。雖然她尚未確定復出，但是業界支持聲浪始終不曾斷過，預計明年（2026）就有機會重返螢光幕。

▲廣末涼子高速公路發生追撞車禍，經審理被判簡易起訴。（圖／翻攝自IG）

據日媒《FLASH》報導，廣末涼子22日透過3位律師發表聯名聲明，向各方相關人士表達歉意。她本人在官網表示，「將誠摯面對自己的行為，並在醫師的指導下，以調整身心狀態與日常生活為最優先」，對於是否復出演藝圈則未有明確表態。而她涉及傷害罪獲得不起訴，日網也有部分人士批評「只要罰金就結束了嗎？」、「藝人和一般人不同，明明發生了這麼大的事故卻只簡易起訴？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據日媒《東京體育報》報導，演藝圈對廣末涼子的支持聲浪持續升高。知情人士透露「目前業界許多擁有選角主導權的人物，多數都是當年經歷過『廣末旋風』的世代，粉絲眾多。大家都在想辦法從工作上『幫她一把』，紛紛提出邀約。」

廣末涼子態度相當有禮貌，主動透過電子郵件與業界相關夥伴、媒體報告現況。一名電影製作人指出，「許多邀約都是出於想要支持她重新站起來的心情。若身體狀況許可，最快明年就能看到她回歸螢光幕前。」